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UBP’li Yasemin Öztürk: “Karma oy kalkmalı; zaten oylarımızın yüzde 20’si yandı, gitti”

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UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, seçim sisteminde karma oyun kalkması gerektiğini, bunun zorluklarının ortada olduğu ifade ederek “zaten oylarımızın yüzde 20’si bu nedenle yandı, gitti” diye konuştu...
UBP’li Yasemin Öztürk: “Karma oy kalkmalı; zaten oylarımızın yüzde 20’si yandı, gitti”

Katıldığı TV programında konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Yasemin Öztürk, seçim sisteminde karma oyun kalkması gerektiğini, bunun zorluklarının ortada olduğu ifade ederek, “zaten oylarımızın yüzde 20’si bu nedenle yandı, gitti” diye konuştu.

Yasemin Öztürk şöyle konuştu; “Koalisyon hükümetleri maalesef tıkanıyor ve yürümüyor… YSK Başkanı Ferdi Narif Şefik de birçok kez dillendirdi karma kalkmalı diye… Zaten oylarımızın yüzde 20’si yandı. Biz bile bazen ya da görevli personel bile zorlandığını ifade ediyor. Halk nasıl bunu başarsın! Halkın zaten ideolojileri var. Mühür vurulacaktır. Bu düşüncede olan insanlar varsa yani anti demokratik olduğunu düşünenler, o halde kaldıralım partileri herkes istediği insana versin mi diyelim… Karma muhakkak kalkmalı… Zaten bunun çok da demokratik olduğunu söyleyemem…”

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