UBP’nin 6 ilçesinin kongreleri 18 Ağustos’ta

Hasipoğlu, “İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı ve Yönetim Kurullarına aday olacak olan üyeler 6 Ağustos Salı günü en geç saat 17:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.

10 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’da ise İlçe Binalarında adaylık sırası için kura çekileceğini belirten Hasipoğlu, başvuru yerleri ve talep edilen belgeleri ise şöyle sıraladı:

a) İlçe Başkanı Adayları (Başvuru, Genel Merkez)

b) İlçe Yönetim Kurulu Adayları (Başvuru, İlçe Binası)

c) Kadın Kol.Başkanı ve Yönetim Krl. Adayları (Başvuru, İlçe Binası) d) Gençlik Kol.Başkanı ve Yönetim Krl. Adayları (Başvuru, İlçe Binası)

Talep Edilen Belgeler