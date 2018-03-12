UBP’nin ağır topları “aday mısınız?” sorusuna cevap veremiyorlar

UBP’de bazı vekillerin, yıl sonu gerçekleşecek kurultaya yönelik çalışma başlattıkları şekinde basında yer alan haberlerin sıklıkla gündeme gelmesinin ardından, Parti Genel Sekreteri Oğuz’un sert açıklamaları, gözleri Ana muhalefet UBP’ye çevirdi. Parti Genel Başkanı Özgürgün’ün “Yeniden adayım” açıklamasına karşın, Yeni Bakış’ın, kurultayda başkanlığa aday olacakları konuşulan isimlere “Aday mısınız?” şeklindeki sorusuna, söz konusu isimler net yanıt vermekten kaçındı.

Yeni Bakış’a konuşan UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Ersin Tatar ve Faiz Sucuoğlu, partinin önceliğinin kurultay değil, yerel yönetim seçimleri olduğunu ifade ederek, “Parti içinde kurultay yarışı başladı” demenin doğru olmadığını söyledi

Taçoy: Bu tarz sorular bana daha önce de soruldu, aynı yanıtı verdim. Kesin aday değilim, değerlendirme aşamasındayım dedim. Benim için öncelik yerel seçimdir. Kurultaya ilişkin çalışmalar yerel seçimin ardından başlayacaktır. Parti içi yapılan demokratik tartışmalar kurallar çerçevesinde yaşanmalıdır. O nedenle bu konuları dışarıda fazla dillendirmek ne genel sekreterin ne de bizim hakkımız olamaz

Tatar: UBP’de benim bir yerim vardır. Bu nedenle aday olup olmama konusunu değerlendiriyorum. Parti içinde aldığım oy da yaptığım iş de bellidir. UBP’nin başarısı için yerel seçime konsantre olmakta fayda vardır. Partimizin önceliği yerel seçimdir

Sucuoğlu: UBP yerel seçime yoğunlaştı. UBP içinde kurultay yarışı başladı demek yanlış olur. Aday olma kararı hiç kimsenin kesinlik kazanmadı. Ben de kesin adayım demiyorum. Herkes gibi bende değerlendirme yapacağım. Yerel yönetim için çalışmak dururken kurultayı dillendirmek, parti içinde gerginliğe neden olabilir. Bu da partiye fayda getirmez, zarar getirir

UBP’de bazı vekillerin, yıl sonu gerçekleşecek kurultaya yönelik çalışma başlattıkları şeklinde basında yer alan haberlerin sıklıkla gündeme gelmesinin ardından, Parti Genel Sekreteri Oğuz’un sert açıklamaları, gözleri Ana muhalefet UBP’ye çevirdi.

Yeni Bakış’a konuşan UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Ersin Tatar ve Faiz Sucuoğlu, partinin önceliğinin kurultay değil, yerel yönetimler olduğunu ifade ederek, kurultayda aday olduklarına yönelik henüz bir karara varmadıklarını, değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi.

Hasan Taçoy: “Benim için öncelik yerel seçimdir”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, son baharda yapılması ön görülen UBP kurultayında kesin aday olmadığını belirterek, herkesin aday hakkı olduğu gibi kendisinin de bu hakka sahip olan bir vekil olarak, değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Taçoy, değerlendirme yaptıktan sonra aday olma kararı alması halinde zamanı geldiğinde bunu ilan edeceğini belirtti. Taçoy, “Kurultayda aday mısınız?” şeklindeki soruya karşılık, “münhal zamanı geldiğinde aday olabilirim” yanıtını verdi. Bu tarz soruların kendisine daha önce de sorulduğunu, aynı yanıtı verdiğini ifade eden Taçoy, “benim için öncelik yerel seçimdir” dedi.

“Demokratik tartışmalar demokratik kurallar çerçevesinde olmalı”

Taçoy, “Parti içinde şimdiden bir iktidar yarışı mı başladı?” şeklindeki soruya karşılık ise, böyle bir şeyin olmadığını, kendisi için de parti için de önceliğin yerel seçim olduğunu belirtti. Taçoy, kurultaya ilişkin çalışmaların yerel seçimin ardından başlayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi, “Parti içi yapılan ya da yapılacak olan demokratik tartışmalar mutlaka olacaktır. Bu demokratik kurallar çerçevesinde yaşanmalıdır. O nedenle bu konuları dışarıda fazla dillendirmek ne genel sekreterin ne de bizim hakkımız olamaz.”

Ersin Tatar: “UBP’nin gündeminde yerel seçim var”

UBP Milletvekili Ersin Tatar ise, kurultay konusunun parti içinde gündemde olmadığını belirterek, partinin şu an yerel seçime yoğunlaştığını kaydetti. Tatar, ancak kurultayda muhtemel adaylar kim olacak şeklinde konuşmaların başladığına dikkat çekerek, ortada bazı isimlerin dönmekte olduğunu söyledi. Tatar, yerel seçimin haziran ayı başında olacağına yönelik duyumlar aldığını belirterek, yaklaşık iki aylık bir sürenin kaldığını, 28 belediye için parti olarak gerçek anlamda uğraşmak gerektiğini kaydetti.

Tatar, milletvekillerinin son dönemde ülke genelinde seçildikleri için hepsinin de her bölgede seçmeni olduğuna dikkat çekerek, UBP’nin başarısı için yerel seçime konsantre olmakta fayda gördüğünü söyledi. Tatar, kurultayın da yakında gündeme geleceğini ifade ederek, bunun siyasetin gereği olduğunu, ancak önceliğin yerel seçim olduğunu kaydetti.

“Aldığım oy da yaptığım iş de bellidir”

Tatar, “Siz kurultayda aday olacak mısınız?” şeklindeki soruya karşılık ise şunları söyledi, “Daha önce aday oldum. Hüseyin Özgürgün karşısında ciddi oy aldım. Ben de kendime göre değerlendirmemi yapmak durumundayım. Bu iş dengeye bakar. Günün sonunda kazanmak için aday olmak gerekir. Kazanma şansım yoksa aday olayım da ikinci tur olursa çekileyim ve bakanlık alayım gibi iddiam yoktur. UBP’de benim bir yerim vardır. Bu nedenle aday olup olmama konusunu değerlendiriyorum. Parti içinde aldığım oy da yaptığım iş de bellidir. Kurultayla birlikte parti içinde yeni bir yapılanma olur mu bilmem, ancak ciddi sayıda üyemiz vardır, parti tabanı değerlendirme yapacaktır. Kamuoyunda tartışılan olaylar ve kurultayda adayların çıkıp yapacakları konuşmalarla birlikte değerlendirilecektir. Mevcut başkan da aday olacağını geçen gün söyledi. Hatta çok iddialı konuştu. Benim gördüğüm kadarıyla kurultayda bir yarış görünüyor. Ancak şu anda partimizin önceliği yerel seçimdir. Yerel seçimin ardından kurultay gündeme gelecektir. Bu yaz UBP için kurultay ayları olacak gibi görülüyor.”

Faiz Sucuoğlu: “Parti içinde yarış başladı demek yanlış olur”

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Eylül, Ekim ya da Kasım ayında UBP Kurultayının yapılmasının ön görüldüğünü belirterek, ancak partinin bugün itibarıyla tek konsantre olduğu konunun yerel seçim olduğunu söyledi. Sucuoğlu, “UBP içinde yarış başladı demek yanlış olur” diyerek, genel seçimin ardından teşekkür maksatlı köylerin gezilmekte olduğunu, kurultayın oralarda konuşulmakta olunduğunu ve aday olacak mısınız yönünde sorularla karşılaştıklarını kaydetti. Sucuoğlu, bugüne kadar resmi olarak ben adayım şeklinde bir açıklama yapan olmadığına vurgu yaparak, partinin 21 milletvekilinin hepsinin de aday olma hakkının bulunduğunu söyledi. Sucuoğlu, parti içinde bugünlerde esas tartışılan ve konuşulan konunun yerel yönetim seçimleri olduğunu belirterek, milletvekillerinin yerel seçimin ardından aday olup olunmayağına son çalışmaları yapıldıktan sonra karar vereceğini kaydetti.

“Adaylığı öne çıkarmak doğru değil”

UBP için yerel yönetimlerin önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, başkanlık için bir yarışı öne çıkarmanın bir anlamı olmadığını söyledi. Sucuoğlu, kurultay için yaklaşık 8 ay gibi bir sürenin olduğunu ifade ederek, “Bana göre çok erken. Şu anda partinin konsantre olması gereken yerel yönetimlerdir. Başkanlık seçimi için aday olacak olanlar tabii ki çalışacaklar, saygı gösteriyorum. Ancak bugün itibarıyla bunu öne çıkarmak çok doğru değildir. Aday olma kararı hiç kimsenin kesinlik kazanmadı. Ben de kesin adayım demiyorum. Herkes gibi bende değerlendirme yapacağım. Zaten siyaset dediğiniz sürekli yarışın olduğu bir arena” diye konuştu.

“Kurultayı dillendirmek gerginlik yaratabilir”

Sucuoğlu, “Yerel yönetim için çalışmak dururken kurultayı dillendirmek gerginlik yaratabilir. Bu da partiye fayda getirmez, zarar getirir” dedi.

(Yeni Bakış)