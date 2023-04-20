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UBP'nin ara seçimdeki, adayı belirlendi

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UBP'nin ara seçimdeki, adayı belirlendi
UBP'nin ara seçimdeki, adayı belirlendi

Ülkemiz iş dünyasının önemli isimlerinden başman Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman, UBP Lefkoşa Milletvekili adayı oldu.

Bir süredir Başbakan Ünal Üstel tarafından aday olması için görüşmeler yapılan Ali Başman, dün teklifi kabul etti.

UBP Meclis grubu da Başman'ın adaylığını olumlu karşıladı.

Önceki gün Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelen Ali Başman, teklifi kabul ettiğini bildirdi. Başman, özellikle ekonomi konusundaki birikimleri ile UBP'nin yeni politikalarına yardımcı olmak istediğini söyledi.

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