UBP'nin hukuk dışı kararlarıyla mücadelemiz sürüyor!

CTP Milletvekili Ürün Solaylı, UBP hükümetlerinin aldığı hukuk dışı kararlara karşı Meclis’te ve sokakta olduğu gibi mahkemede de mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Milletvekili, Avukat Ürün Solayalı, partinin son bir yılda mahkemeye taşıdığı konularla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yerel seçimlerin ertelenmesiyle ilgili yasanın bugün Anayasa Mahkemsi’nde dinlendiğini belirten Solyalı, “UBP’li hükümetlerin istisnasız her alanda almakta ısrar ettiği hukuk dışı kararlarla mücadeleye Meclis’te ve sokakta olduğu gibi mahkemede de devam ediyoruz” dedi.

Solyalı, sivil toplumun, özellikle çevre ile ilgili sendikaların özlük hakları ile ilgili mücadelesini de bu dönemde yoğunlukla gördüklerini ifade etti.

Demokrasi, hukuk devleti ve adalete sahip çıkmak için her alanda birlikte mücadele ettiklerini belirten Solyalı, CTP’nin son bir yılda mahkemeye taşıdığı konuları şu şekilde sıraladı:

“1-Nakdi Varlıklara İlişkin mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi ( Kara Para Kararnamesi):

2-Erken Genel Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini hazırlamak ve görüşmek üzere Geçici ve Özel ( AD-HOC) Komite Kurulmasına İlişkin Kararı,

3-Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın - yani Yerel Seçimleri Erteleme - Faiz Bey’in “Çoğunlukla Anayasayı deliyoruz” tanımlaması ile tarihe geçen yasayı

4-KIB-TEK’e İhalesiz Yakıt alınması için çıkartılan 2 adet Yasa Gücünde Kararnameyi Anayasa mahkemesine taşıdı.”