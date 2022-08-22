  • BIST 3.081,36
  • Altın 1010.521
  • Dolar 18.101
  • Euro 18.0777
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

UBP'nin hukuk dışı kararlarıyla mücadelemiz sürüyor!

» »
CTP Milletvekili Ürün Solaylı, UBP hükümetlerinin aldığı hukuk dışı kararlara karşı Meclis’te ve sokakta olduğu gibi mahkemede de mücadeleye devam ettiklerini belirtti.
UBP'nin hukuk dışı kararlarıyla mücadelemiz sürüyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Milletvekili, Avukat Ürün Solayalı, partinin son bir yılda mahkemeye taşıdığı konularla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yerel seçimlerin ertelenmesiyle ilgili yasanın bugün Anayasa Mahkemsi’nde dinlendiğini belirten Solyalı, “UBP’li hükümetlerin istisnasız her alanda almakta ısrar ettiği hukuk dışı kararlarla mücadeleye Meclis’te ve sokakta olduğu gibi mahkemede de devam ediyoruz” dedi.

Solyalı, sivil toplumun, özellikle çevre ile ilgili sendikaların özlük hakları ile ilgili mücadelesini de bu dönemde yoğunlukla gördüklerini ifade etti.

Demokrasi, hukuk devleti ve adalete sahip çıkmak için her alanda birlikte mücadele ettiklerini belirten Solyalı, CTP’nin son bir yılda mahkemeye taşıdığı konuları şu şekilde sıraladı:

 

“1-Nakdi Varlıklara İlişkin mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi ( Kara Para Kararnamesi):

2-Erken Genel Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini hazırlamak ve görüşmek üzere Geçici ve Özel ( AD-HOC) Komite Kurulmasına İlişkin Kararı,

3-Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın -  yani Yerel Seçimleri Erteleme -  Faiz Bey’in “Çoğunlukla Anayasayı deliyoruz” tanımlaması ile tarihe geçen yasayı

4-KIB-TEK’e İhalesiz Yakıt alınması için çıkartılan 2 adet Yasa Gücünde Kararnameyi Anayasa mahkemesine taşıdı.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı dava kararda sürpriz gelişme22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:14
  • Arıklı söz verdi: Tüzük değişikliği yapılacak22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:03
  • Bir Haftada 17 Yangın22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:55
  • 75 Kaza 22 Yaralanma22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:33
  • Aktunç: UBP Dışardan aday gösterirse yara alır22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:11
  • Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:00
  • Üstel: Yollardaki gerekli iyileştirmeler 2023’e kadar yapılacak22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:36
  • Erhürman: Sucuoğlu teyit etti!22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:16
  • Fazilet Özdenefe: Belediyelerin kapatılması veya birleştirilmesi, meclisin oylaması ile yapılmalı22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:06
  • Tatar, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası’nı izledi22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti