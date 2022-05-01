UBP'nin Köşklüçiftlik'teki Merkezinde Yarın Saat 10.00'da Bayramlaşma Yapılacak

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu yarın Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa Köşküçiftlik Dereboyu’ndaki Merkez Binası’nda bayramlaşma etkinliği düzenliyor.
Bayramlaşma 10.00-11.00 saatleri arasında yapılacak.
UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu yarın Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa Köşküçiftlik Dereboyu’ndaki Merkez Binası’nda bayramlaşma etkinliği düzenliyor.
Bayramlaşma 10.00-11.00 saatleri arasında yapılacak.
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