UBP'nin LTB adayı kim olacak? 2 isim üzerinde duruluyor... İşte o isimler ve detaylar...

UBP'nin LTB adayı kim olacak? 2 isim üzerinde duruluyor...

Ulusal Birlik Partisi 47. Kuruluş yıl dönümünde düzenlediği resepsiyonda 7 Belediye başkan adayını açıklarken Başkent Lefkoşa'yı açıklamaması dikkatlerden kaçmadı.

İKİ İSİM KONUŞULUYOR

Detay Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre UBP'liler LTB Başkan adaylığı için iki isim üzerinde duruyor. Edinilen bilgiye göre UBP'de adı Gönyeli Belediye Başkanlığı için de geçen Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ismi üzerinde önemli bir konsensus olduğu ve LTB adayı olması haline seçimi kazanabileceği konuşuluyor.

Diğer yandan UBP'nin Lefkoşa'daki bir diğer güçlü isimi ise Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı da olan Sadık Gardiyanoğlu ismi üzerinde de duruluyor.

İki güçlü isimden hangisinin LTB adayı olarak gösterileceği ise bir kaç gün içerisinde netleşecek.