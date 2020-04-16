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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

UBP'nin özrü kabahatinden büyük..

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Erhan Arıklı'dan açıklama:UBP'nin özrü kabahatinden büyük..
UBP'nin özrü kabahatinden büyük..

Dün gece 1.20 surlarında UBP Gençlik Kolları Üyesi bir gencin ana yolda polis tarafından durdurulduğunu, gencin polise yardım dağıtmak için Başbakan tarafından görevlendirildiğini, gencin polis tarafından tutuklanmasının Başbakanlıktaki bir üst düzey kişi tarafından engellendiğini açıkladık.

Öyleya, sokağa çıkma yasağını deldiği için daha önce bir sürü kişi polis tarafından tutuklanmış, binlerce lira ceza kesilmişti.

Bizim basın açıklamamıza karşı, Başbakanlıktan veya UBP den küçücük bir açıklama ve özür bekledik...

Ne gezer. Adamlar tam zeytinyağı...Özür yerine olay nasıl sızdı diye soruşturma açmışlar.

UBP nin bu yaptığını görünce aklıma İncili Çavuşun hikayesi geldi.

Padişah İncili Çavuşa demiş ki; "Öyle bir suç işleki özrü kabahatinden büyük olsun. Yoksa kelleni alırım"
İncili Çavuş ne yapsın. Bir gün Padişah merdivenleri çıkarken İncili Çavuş Padiişaha bir parmak atmış. Padişah "Höt lan kim bu densiz" diyip hiddetle arkasını dönünce, İncili Çavuş mahcup bir şekilde; " Affedersin Padişahım. Sizi hanımınız zannettim" demiş.

Özrü kabahatinden büyük sözü ordan gelmektedir.
UBP nin özrü kabahatinden büyük...

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