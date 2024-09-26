UBP’nin Parti Meclisi üyeleri açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin liste açıklandı.
UBP’nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.
23’üncü Olağan Kurultay'da oyların yüzde 65,8’ini alan Ünal Üstel, üç yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek. 70 kişilik PM içinse 122 aday yarışmıştı.
UBP PM’de görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste pazartesi açıklanmıştı.
UBP Parti Meclisi'ni kazananların isimleri şöyle:
LEFKOŞA PM
Hüseyin Paşa
Mehmet Aktunç
İsmail Kofalı
İbrahim Basri Kuyucuoğlu
Nurcan Yardımcı
Ramadan Yiğitce
Ahmet Keskin
Nidai Şalış
Özgür Arıkan
Aydın Amca
Fisun Özsun
Halil Esendağlı
Sabahattin Gülbudak
Erhan Eğmez
Ercüment Şeker
Barış Tilki
Aysel Töre
Özlem Bendaşan
Özlem Sefer
Mahmut T. Hüdaverdi
Murat Pirgot
Mustafa Hacet
GAZİMAĞUSA PM
Ziya Kasım
Murat Çalışkan
Yenal Garabli
Ümit Çağlıyan
Hilmi Öztemiz
Savun Göksu
Raşit Şah
Mehmet Ekşici
Neriman Kaşif
Gürsel Uzun
İsmail Kardan
Burak Başkaş
Kemal Okta
İlter Tekbıyık
Murat Uzun
Kemal Okta
Elif Dirensoy
Ayşe Demir
Hanife İşlek
Selcan Oruç
Mehmet Taşkıranlar
Ramazan Tebelleşol
Tolga Yavuz
GİRNE PM
Emre Üstel
Sami Otcuoğlu
Hakan Denizalp
Hasan Uzun
Murat Karalar
Sultan Sonay
Hasan Barut
Özgür Yeleğen
Yalçın Koçyiğit
Halit Soytürk
İbrahim Akay
Atila Mahmutoğlu
Fırat Güçlüsoy
Zalihe Damdelen
Özge Kardana Atlı
Cevdet Çağer
Sami Yediyıldız
GÜZELYURT PM
Fuat Özan
Ali Kandulu
Coşkun Talihsiz
Abdullah İşkey
Pembe Gertik
Öztaş Tüm
İSKELE PM
İsmail Demirci
Serhan Cecer
Salahi Serakıncı
Ali Öğdü
Şahin Avcıl
Hasan Ki
Canan Mimar
Hüseyin Güryay
LEFKE PM
Ömür Ekendal
Ercan Oyal
Hatice Kubilay
Yusuf Davutoğlu
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