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UBP’nin Parti Meclisi üyeleri açıklandı

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UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı’nda seçilen yeni Parti Meclisi üyeleri açıklandı.
UBP’nin Parti Meclisi üyeleri açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin liste açıklandı.

UBP’nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.

23’üncü Olağan Kurultay'da oyların yüzde 65,8’ini alan Ünal Üstel, üç yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek. 70 kişilik PM içinse 122 aday yarışmıştı.

UBP PM’de görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste pazartesi açıklanmıştı.

UBP Parti Meclisi'ni kazananların isimleri şöyle:

LEFKOŞA PM

Hüseyin Paşa

Mehmet Aktunç

İsmail Kofalı

İbrahim Basri Kuyucuoğlu

Nurcan Yardımcı

Ramadan Yiğitce

Ahmet Keskin

Nidai Şalış

Özgür Arıkan

Aydın Amca

Fisun Özsun

Halil Esendağlı

Sabahattin Gülbudak

Erhan Eğmez

Ercüment Şeker

Barış Tilki

Aysel Töre

Özlem Bendaşan

Özlem Sefer

Mahmut T. Hüdaverdi

Murat Pirgot

Mustafa Hacet

GAZİMAĞUSA PM

Ziya Kasım

Murat Çalışkan

Yenal Garabli

Ümit Çağlıyan

Hilmi Öztemiz

Savun Göksu

Raşit Şah

Mehmet Ekşici

Neriman Kaşif

Gürsel Uzun

İsmail Kardan

Burak Başkaş

Kemal Okta

İlter Tekbıyık

Murat Uzun

Kemal Okta

Elif Dirensoy

Ayşe Demir

Hanife İşlek

Selcan Oruç

Mehmet Taşkıranlar

Ramazan Tebelleşol

Tolga Yavuz

GİRNE PM

Emre Üstel

Sami Otcuoğlu

Hakan Denizalp

Hasan Uzun

Murat Karalar

Sultan Sonay

Hasan Barut

Özgür Yeleğen

Yalçın Koçyiğit

Halit Soytürk

İbrahim Akay

Atila Mahmutoğlu

Fırat Güçlüsoy

Zalihe Damdelen

Özge Kardana Atlı

Cevdet Çağer

Sami Yediyıldız

GÜZELYURT PM

Fuat Özan

Ali Kandulu

Coşkun Talihsiz

Abdullah İşkey

Pembe Gertik

Öztaş Tüm

İSKELE PM

İsmail Demirci

Serhan Cecer

Salahi Serakıncı

Ali Öğdü

Şahin Avcıl

Hasan Ki

Canan Mimar

Hüseyin Güryay

LEFKE PM

Ömür Ekendal

Ercan Oyal

Hatice Kubilay

Yusuf Davutoğlu

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