UBP’nin Ramazan Bayramı mesajı...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, bayramların, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvet bulduğu günler olduğunu vurguladı.

Oğuz yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, birlik ve beraberliklerin güzelliklerle şekillenip hayata yansıdığı bayram günlerinde insanların birbirlerine daha çok yakınlaştığını dargınlıkların unutulduğunu, kardeşlik ve dostluk duygularının iyice pekiştiğini belirtti. Oğuz mesajında şunları kaydetti: “Tüm bu güzelliklerin yanında bayramlar, umutların yeşermesine, hayatımıza yeni ufuklar açmasına, milli duygularımızın güçlenmesine vesile olmakta, devletimize inanarak, geleceğe daha emin adımlarla ilerlememize imkân sağlamaktadır. Ulusal Birlik Partisi olarak en samimi dileğimiz, Kutsal Ramazan Bayramı’nın getirdiği esenlik ve huzurun halkımızı, Yüce Türk Ulusu’nu ve insanlığı kucaklamasıdır. Sevgi dolu sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım”.