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UBP'nin seçim kampanya ve sloganı sızdı iddiası...İşte o fotoğraf

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Ulusal Birlik Partisi 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılması planlanan slogan ve kampanya görselleri Güneş Güneş adlı sosyal medya hesabından paylaşıldı.
UBP'nin seçim kampanya ve sloganı sızdı iddiası...İşte o fotoğraf

Ulusal Birlik Partisi 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılması planlanan slogan ve kampanya görselleri Güneş Güneş adlı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ulusal Birlik Partisi sempatizanı olduğu ifade edilen Güneş Güneş adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görselde bulunan ‘Yeni Bir Gelecek’ sloganı ve görseli, Hüseyin Özgürgün Başkanlığı’nda kullanılan ‘B1R’ konseptinin bu seçimde yeniden kullanılacağının sinyalini verdi.ubpp_1591804553.jpg

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