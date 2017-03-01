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“UBP’nin sergilediği tavır, KKTC’yi bu hallere düşüren zihniyeti açığa çıkardı”

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“UBP’nin sergilediği tavır, KKTC’yi bu hallere düşüren zihniyeti açığa çıkardı”
YDP Ulusal Birlik Partisi’nin emekliliğine 3 ay kalan birini sırf 200 bin TL daha fazla ikramiye alsın diye Sayıştay üyeliğine aday gösterdiğini savunarak, “UBP’nin sergilediği tavır, KKTC’yi bu hallere düşüren zihniyeti açığa çıkardı” iddiasında bulundu.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay üyeliği seçimini “UBP’nin yüz karası” olarak niteledi.

Hükümetin icraatlarını da eleştiren Sencer, sadece kamudaki mesai saatlerinin düzenlenmesinin, özel sektörle alay etmek anlamına geldiğini savundu.

Hükümet miadını doldurduğunu öne süren Sunalp Sencer, erken seçim için Yüksek Seçim Kurulu’nun alt yapı eksikliklerinin tamamlanmasını istedi.

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