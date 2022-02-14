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UBP’nin Teklifine CTP Yazılı Cevap Verdi

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CTP’nin parti temel ilkeleri ve seçim sürecindeki vizyon çerçevesinde hazırlanan yazılı metni bugün UBP’ye ilettiği öğrenildi.
UBP’nin Teklifine CTP Yazılı Cevap Verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) hükümeti kurma konusunda kendilerine sunduğu yazılı metin üzerinde hafta sonu toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevi alan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun beraberindeki heyetle geçtiğimiz Cuma günü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki heyetle ile görüşmesinin ardından CTP hükümetle ilgili yanıtını verdi.

CTP, Cuma günü UBP’nin sunduğu hükümet programı taslağına ilişkin merkez yönetim kurulu ile değerlendirme yaptıktan sonra çalışmaya yazılı metinle cevap verdi.

CTP’nin parti temel ilkeleri ve seçim sürecindeki vizyon çerçevesinde hazırlanan yazılı metni bugün UBP’ye ilettiği öğrenildi.

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