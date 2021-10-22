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UBP’nin üç başkan adayı kurultayı görüştü

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UBP’nin üç başkan adayı kurultayı görüştü
UBP’nin üç başkan adayı kurultayı görüştü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayında genel başkanlığa aday olan üç isim bugün UBP’nin Lefkoşa’daki merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun çağrısı üzerine, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, kurultayda aday olan mevcut genel başkan, Başbakan Ersan Saner katılmadı.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Hasipoğlu, kurultayda görev alacak divan başkanlığının üç adayın oy birliğiyle belirlendiğini belirtti.

Saner’in toplantıya katılmaması nedeniyle, sıralamaya ilişkin görüşmenin Pazartesi gününe ertelendiğini ifade eden Hasipoğlu, basından gelen soruları da yanıtladı.

“Saner’in toplantıya katılmaması, adaylıktan çekildiği anlamını taşıyor mu?” şeklindeki soruya Hasipoğlu, “Bunu söylemek için çok erken. Sayın Başbakan toplantıya katılmadı diye adaylıktan çekildiği yorumu doğru olmaz” dedi.

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