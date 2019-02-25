Üç anket firması: Ankara'da Mansur Yavaş önde

Araştırma şirketleri GENAR, Denge ve ANAR'ın başkanları, Ankara'daki yerel seçimler hakkındaki saha araştırmalarının yansımalarını paylaştı.

Bu üç araştırma şirketinin başkanı da, anketlerin yansımalarına göre yaptıkları açıklamada, Cumhur İttifakı'nın Ankara'da çok zor durumda olduğunu ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı son canlı yayında. Ankara'ya ilişkin bir soru karşısında, anket şirketlerine güveninin kalmadığını söylemişti.

'YAVAŞ BAŞTAN İYİ GİRDİ, AK PARTİ'NİN GERİDE BAŞLADIĞI İLK SEÇİM'

Genar Başkanı İhsan Aktaş şunları söyledi:

"Ankara'da AK Parti sonradan toparlanmaya başladı. Kendi tabanında ve MHP tabanında büyük bir kararsızlık var. Rekabete baktığınız zaman Mansur Yavaş güçlü başladı. Ancak AK Parti oyunu günden güne artırıyor. Bu seçimler, AK Parti'nin geride başladığı ilk seçimdir. Ankara seçmeni milliyetçi bir seçmendir. Ankaralı için aday faktörü ön plana çıkıyor. Bizim ölçümlerimizde AK Parti'nin en büyük problemi kendi adayı. AK Parti'de bu sorunu aşmak adına Süleyman Soylu gibi milliyetçi figürler Ankara'da sokağa indi.

"'ASIL ETKEN MHP'LİLİK'

Denge Araştırma Başkanı Hasan Basri Yıldız, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin talihsizliği bence Özhaseki değil. Daha iyi aday bulunabilir miydi? Evet bulunabilirdi. AK Parti'nin talihsizliği, 2009 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın MHP'den aday olmasıyla birlikte, Ankara'daki dengelerin değişmesidir. Gökçek'in Ankara'daki varlığı, milliyetçi oyları kontrol edebilme yeteneğiydi. AK Parti ne kadar MHP ile ittifak yapmış olsa da o milliyetçi oyları Mansur Yavaş'a kaptırdı. AK Parti o dengeyi koruyamadı. Özhaseki'nin yerine MHP'de siyaset yapmış daha dominant bir isim getirilebilirdi.

"'MHP OYLARI YAVAŞ'A'

Anar Başkanı İbrahim Uslu şu değerlendirmeyi yaptı:

"AKP için, Ankara'daki yarışın, İstanbul'a kıyasla çok daha zor geçmesini beklemek doğru olur. Mansur Yavaş rakipten oy almayı başarıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Sayın Yavaş MHP tabanından oy alabiliyor. AKP ilk kez Ankaralıların tanımadığı bir aday ile çıktı."