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Üç aracın karıştığı kazada 4 yaralı

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Çatalköy-Esentepe ana yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.
Üç aracın karıştığı kazada 4 yaralı

Çatalköy-Esentepe ana yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. İlk bilgilere göre, kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerine devam ederken, yolun bir bölümünde trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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