Seçimlere tam, tamına üç ay, üç gün kaldı. Ancak koalisyon ortaklarının, kendi içlerinde belirledikleri, belediye başkan adayları olmasına rağmen, ortada kesin bir açıklama yok. Hatta aday olduğunu, kesin bildiğim kişiler bile, yazma diyor. Ancak kulaktan, kulağa fısıltı haberleri ile yayılıyor. Peki yazmıyorum, yazmayacağım da, ama kulaktan, kulağa yayılan fısıltı haberleri, gazeteleri geçti. Peki bunu ne yapacağız, çok merak ediyorum. Ne yapsan merak işte, ne yapayım.

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Şimdi gelelim asıl meseleye, ne konuşuyorduk, geçtiğimiz gün bir sohbet esnasında onu anlatayım sizlere. Tabii ki gündem malumunuz, yerel seçimler. Nereye gidersem, insanlar nasılsın, iyimin den sonraki sorusu, seçimler oluveriyor hemen. Doğal olarak konu, konuyu bağlıyor ve hükümetin yaptıkları, belediyeleri ne kadar etkiler, ne kadar etkilemeze geliyor. Başlıyor vatandaş hemen feveran etmeye, işte başbakan muhalefetteyken bas, bas bağırırdı, yargılayacağız, sorgulayacağız diye, peki ne den hala yargılamıyor, sorgulamıyor diye de söylenmeye. Ben de bir, iki tane soru soruyorum hemen, haklısın ama göreceyiz diyor, diye de ekliyor. Ne sorduğumu, düşündüğünüzü hisseder gibiyim.

1-Hükümet kurulalı, ne kadar oldu?

Elli altı gün.

2- Peki hükümetin 2018 bütçesi var mıydı?

Hayır.

3-Bütçe ne kadar sürede görüşülür, ve onaylanır?

Bir ay.

İşte sorduğum sorulardan bir, iki tanesi. Yani demem odur ki, baktığımız zaman 26 günlük bir hükümet var ortada ve ne yapacaklarını da adım, adım bu 26 gün içerisinde planladılar ve on beş madde ile geçtiğimiz gün Başbakan Tufan Erhürman bunları, basın toplantısı ile de açıkladı. Ancak hükümet kurulur, kurulmaz da, kucağında nur topu gibi batmış ve bitmiş, anahtarı çiçeği burnunda, bakana teslim edilmiş, Yeni Erenköy belediyesini buldu. Peki bu konuda, hükümet ne yaptı? Kısa ve uzun vadede, ne yapacaklarını ve ürettikleri çözümü bizlere açıkladı. Hükümetin ürettiği çözüm, Dip Karpaz Belediyesi ile Yeni Erenköy Belediyesinin birleştirerek, önümüzdeki yerel seçimde, tek belediye olarak seçime girmesi kararını da üretti. Tabii ki bu gün baktığımız zaman, ülkemizdeki belediye sayısı yirmi sekizdir ve bu yirmi sekiz belediyenin, neredeyse yirmisi, personelini zor ödeyebilir durumdadır. Yani bu iki belediyenin birleştirilmesi kararı, tam yerinde, bir karar oldu diye düşünüyorum ve devamının gelmesini de merakla bekliyorum. Çünkü bir belediye battı demek, işsiz, aşsız kalacak ocaklar demektir. Çünkü bunun örneğini de, yakın geçmişte, Lefkoşa Türk Belediyesinde yaşamıştık.

Günün Sözü:

Sorma beni ''ne kadar seviyorsun'' diye o kadar işte. Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin. Nazım Hikmet Ran