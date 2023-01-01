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Üç ayrı bölgede ev yangını

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Tuzla, Gazimağusa ve Gamikonağı’nda üç ayrı evde yangın meydana geldi.
Üç ayrı bölgede ev yangını

Tuzla, Gazimağusa ve Gamikonağı’nda üç ayrı evde  yangın meydana geldi.

ELEKTRİKLİ SOBA YANGINA NEDEN OLDU

Tuzla’da 31 Aralık günü Yusuf Gülseren’e ait evde yorgana temas eden elektrikli soba yangın çıkarttı. Çıkan yangını ev sahipleri söndürürken 4 adet şilte, 2 adet yatak, 1 adet klimanın iç ünitesi tamamen yanarak diğer eşyalar ve duvarlar ise islenerek zarar gördü. Dumandan etkilenen ev sakini dört kişi Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Dâhiliye Servisinde müşahede altına alındı.

ŞÖMÜNEDEN SIÇRAYAN KIVILCIM YANGIN ÇIKARTTI

Gönendere’de Mustafa Çorba’ya ait evde şömineden sıçrayan kıvılcımların halı üzerine düşerek halının tutuşması sonucunda yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu oturma odası içerisinde bulunan muhtelif eşyalar kısmen yanarak ve konu ikametgâhın tüm odalarının duvarları ise islenmek suretiyle hasara uğradı.

YEMEK PİŞİRİRKEN YANGIN ÇIKTI

Gemikonağı’nda bu sabaha karşı Nıkuze MONIQUE kalmakta olduğu daire ikametgâh içerisinde, yemek yaptığı esnada tavada bulunan yağın alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu bir adet  aspiratör ve gazocağı ile  2 metre uzunluğunda mutfak dolapları yanarak zarar gördü.

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