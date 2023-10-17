Üç Ayrı Bölgede Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

KKTC'de Üç Ayrı Bölgede Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklama ve Devam Eden Soruşturmalar.

16 Ekim 2023 tarihinde, Lefkoşa'daki Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda gerçekleşen bir olayda Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a giriş yapan O.D.(E-32), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram kokain türü ve yaklaşık 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Olayın ardından O.D. tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Aynı tarih, Gazimağusa'da yaşanan bir diğer olayda ise M.K.N.(E-29) ve A.Ö.(K-24) isimli şahısların kaldığı ikametgahları Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından arandı. Yaklaşık 115 gram hintkeneviri kubar türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet kağıt para emare olarak alındı. M.K.N. ve A.Ö. tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. C.K.A.(E-34)'nın üzeri ve ikametgahı arandı. Toplamda 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 270 Stg ve 3100 TL nakit para emare olarak alındı. C.K.A. da tutuklanarak soruşturma sürüyor.