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Üç ayrı hırsızlık olayı: İki kişi tutuklandı, biri aranıyor

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Gazimağusa ve Dikmen'de meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayında toplamda yüz binlerce liralık para ve değerli eşyalar çalındı. Olaylarla ilgili 3 zanlıdan 2’si tutuklanırken biri hala aranıyor.
Üç ayrı hırsızlık olayı: İki kişi tutuklandı, biri aranıyor

Polis, Gazimağusa ve Dikmen’de meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında önemli gelişmeler kaydetti.

İlk olayda, Gazimağusa’da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan 48 yaşındaki N.A.’nın, bir öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden tahsil ettiği toplam 375.000 TL ve 12.900 Amerikan dolarını, şirket hissedarı M.K.N.’nin (30) şahsi banka hesabına aktararak zimmetine geçirdiği belirlendi. N.A. polis tarafından tutuklanırken, M.K.N. ise aranıyor.

İkinci olay, 19 Mayıs 2025 tarihinde Dikmen’de yaşandı. Bir şirkette çalışan 40 yaşındaki R.G., işyerine ait lojmanda muhafaza edilen kırıcı hilti, spiral kesme makinesi, lazer metre, uzatma kablosu ve seramik kesme makinesini çalarak tasarrufuna geçirdi. Zanlı, yürütülen soruşturma sonucunda tutuklandı.

Üçüncü olay ise yine 19 Mayıs’ta Gazimağusa’da bir işletmede gerçekleşti. Alışveriş yaptığı sırada reyonda bıraktığı para cüzdanı içerisindeki 1000 TL nakit parayla birlikte çalınan vatandaşın şikayeti üzerine yapılan araştırmada, olayın zanlısı olarak 55 yaşındaki M.B.J. tespit edilip tutuklandı.

Her üç olayla ilgili soruşturmalar polis tarafından titizlikle sürdürülüyor

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