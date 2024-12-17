Üç Ayrı Noktada Yangın: Elektrikli Battaniye, Yıldırım ve Elektrik Telleri Sebep Oldu

Gazimağusa, Karaoğlanoğlu ve Alsancak’ta meydana gelen yangınlarda maddi hasar oluştu. Yangınlar itfaiye ekipleri ve ev sakinleri tarafından söndürüldü, soruşturmalar devam ediyor.

16-17 Aralık 2024 tarihleri arasında Gazimağusa, Karaoğlanoğlu ve Alsancak’ta meydana gelen üç ayrı yangında ciddi maddi hasar oluştu.

Gazimağusa'da Yangın:

16 Aralık 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Gazimağusa’nın Kurtulan Sokak’ta bulunan bir ikametgâhın salonunda, muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli battaniyenin aşırı ısınarak koltuğu tutuşturması sonucu yangın çıktı. Ev sakini tarafından söndürülen yangında, muhtelif müzik aletleri, mobilyalar, beyaz eşyalar, kıyafetler ve kişisel evraklar zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı ve dumandan dolayı elektrik tesisatı erirken, evin tüm duvarları islenmiştir.

Karaoğlanoğlu'nda Yangın:

16 Aralık 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’ndaki Desem Sokak’ta bir ikametgâhın bahçesine yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bahçede bulunan ahşap çatılı kulübe, palmiye ağacı ve muhtelif saksılar yanarak zarar gördü.

Alsancak'ta Yangın:

17 Aralık 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Alsancak’ta bir otelin bahçesinde, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların alevlenmesiyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, kullanılmaz durumda olan klima üniteleri, PVC kapılar, yataklar, ütü masası, tahta parçaları ve bir mandalina ağacı zarar gördü.

Her üç olayda da soruşturmalar devam etmektedir