  • BIST 9962.39
  • Altın 2976.922
  • Dolar 34.8964
  • Euro 36.6929
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Üç Ayrı Noktada Yangın: Elektrikli Battaniye, Yıldırım ve Elektrik Telleri Sebep Oldu

» »
Gazimağusa, Karaoğlanoğlu ve Alsancak’ta meydana gelen yangınlarda maddi hasar oluştu. Yangınlar itfaiye ekipleri ve ev sakinleri tarafından söndürüldü, soruşturmalar devam ediyor.
Üç Ayrı Noktada Yangın: Elektrikli Battaniye, Yıldırım ve Elektrik Telleri Sebep Oldu

16-17 Aralık 2024 tarihleri arasında Gazimağusa, Karaoğlanoğlu ve Alsancak’ta meydana gelen üç ayrı yangında ciddi maddi hasar oluştu.

Gazimağusa'da Yangın:
16 Aralık 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Gazimağusa’nın Kurtulan Sokak’ta bulunan bir ikametgâhın salonunda, muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli battaniyenin aşırı ısınarak koltuğu tutuşturması sonucu yangın çıktı. Ev sakini tarafından söndürülen yangında, muhtelif müzik aletleri, mobilyalar, beyaz eşyalar, kıyafetler ve kişisel evraklar zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı ve dumandan dolayı elektrik tesisatı erirken, evin tüm duvarları islenmiştir.

Karaoğlanoğlu'nda Yangın:
16 Aralık 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’ndaki Desem Sokak’ta bir ikametgâhın bahçesine yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bahçede bulunan ahşap çatılı kulübe, palmiye ağacı ve muhtelif saksılar yanarak zarar gördü.

Alsancak'ta Yangın:
17 Aralık 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Alsancak’ta bir otelin bahçesinde, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların alevlenmesiyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, kullanılmaz durumda olan klima üniteleri, PVC kapılar, yataklar, ütü masası, tahta parçaları ve bir mandalina ağacı zarar gördü.

Her üç olayda da soruşturmalar devam etmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç kira sözleşmesini sahteledi!17 Aralık 2024 Salı 13:35
  • Sahte İrlanda pasaportu ile yakalandı!17 Aralık 2024 Salı 13:35
  • Uyuşturucuyla yakalanan zanlı mahkemede gözyaşı döktü!17 Aralık 2024 Salı 13:34
  • Ölümlü kaza zanlısı 6 yıl hapis yatacak!17 Aralık 2024 Salı 13:03
  • Yağış miktarları açıklandı… En fazla yağış Boğaz’da!17 Aralık 2024 Salı 12:40
  • Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'ndeki grev askıya alındı17 Aralık 2024 Salı 11:51
  • KKTC’den Türkiye’ye götürülen eşyadan vergi alınacak17 Aralık 2024 Salı 11:45
  • Alkollü sürüş yaptı: Bir kişinin ölümüne sebep olan Hüseyin Bal, 6 yıl hapse mahkum edildi17 Aralık 2024 Salı 11:18
  • Yabancılara Mülk Satışına Şartlı Onay17 Aralık 2024 Salı 09:44
  • Bütçe maratonu devam ediyor17 Aralık 2024 Salı 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti