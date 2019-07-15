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Üç bakanlıktan ortak çalışma

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Üç bakanlıktan ortak çalışma
Üç bakanlıktan ortak çalışma

Girne-Lefkoşa Anayol çalışmalarının bir ayağını oluşturan, sel ve su baskınlarına karşı tedbirler çerçevesinde suyolu ile kara yolunu birbirinden ayırmayı ve Ciklos bölgesinden gelen suyun Girne içine girmesini engellemek amacıyla üç bakanlık ortak çalışma yürütüyor..

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortak yürütülen Değirmen Dere – Boğaz Deresi üzerindeki ıslah ve tersip bentlerinin inşa çalışmaları yerinde incelendi.

Değirmen Dere-Boğaz Deresi üzerinde bulunan tersip bentlerinin durumu ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bölgede teknik ekiplerle birlikte bir dizi incelemelerde bulundu.

 İncelemeler sırasında, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve bakanlıkların teknik ekipleri tarafından yapılması planlanan tersip bentleri ve dere ıslah çalışmaları hakkında bakanlara  bilgi verildi.   

Bakanlar, üç baksnlığın teknik ekiplerinin birlikte uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların en erken sürede sonlanması arzusunda olduklarını belirttiler.

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