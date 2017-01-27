Üç-beş kuruş daha az için değer mi?

KKTC’nin genelinde sıklıkla yaşanan kazalara geçtiğimiz gün bir kaza daha yaşandı. Öğrencileri taşıyan bir otobüs devrildi ve 7 öğrenci yaralandı. Şimdi burada durup bir nefes alalım. Eeee tamam be yahu bir şoför hata yaptı. Süratliydi ve otobüsü tumba etti diyenlere yok öyle yirmi beş kuruşa balık ekmek demek istiyorum.

Bakın görevimiz icabı her gün yolları arşınlıyoruz. Yolcu taşıyan otobüs, minibüs ve taksileri sürekli görüyoruz. Özellikle öğrenci taşıyan okul otobüsleri, öğrenci taşıdıklarını unutarak Allah ne verdiyse, mazot veya benzine basıyor. Tabba kiriş giderken, aniden yolun solunda durup, sonrasında yine aniden yola çıkıyor. Tabakhaneye mok yetiştirecek düşüncesi ile birden yola çıkıyor. Dikkatini çekmek için boru çaldığınız zaman dudaklarından size küfürlü hicaz faslından beste ve güfte düzenlediğini görürsünüz.

Eğitim Bakanı ihaleye çıkıyor. Güzel çıkmasına çıksın da üç beş kuruş işi ucuza getireceğim düşüncesi ile mangırı az verene değil bu işi layığı ile yapana vermesi gerekir.

Ucuza getireceyim düşücesi ile taşıma işini önüne gelene vermesini anladık da Eğitim Bakanına can bu kadar ucuz mu? Diye sorsak ayıp mı ederiz?

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Ya belediye olmasaydı

Kamera veya fotoğraf makinesi gördük mü elimiz kolumuz goyverir. Bizi bir titretme tutar ve işkembei kübradan sallamaya başlarık. Ancak iş fiiliyata dönüşünce, sıçan deliği bin altın ara ki bulasın moduna geçeriz.

Çevre denince, siyasi havaya göre çevrecilerin esip yağıp gürlediğini ancak yağamadığını görürüz. Sağlık denince, (bir Sayın Dana ile Bülent Dizdarlı’yı bu işin dışında tutuyorum) esip yağıp gürlemenin binini bir paraya satışa çıkartıyoruz. Yeri göğü inlettikten sonra bir damla bile yağamadan kabuğumuza çekilmenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz.

Keza engelliler derneği için de ayni şeyleri söylüyorum. Lefkoşa’da belediye bir çöp eve müdahale etti. Evde birisi zihinsel engelli iki kardeş insanımız yaşıyor. İkisi de hasta. Esip gürleyen sağlık ekipleri meydanda yok. Engelliler dernekleri ara ki bulasın. Peki ya belediye olmasaydı diye sorsam. Şov ve somun pehlivanlığından öteye gidemeyenlere sözüm olmaz. Siz şovunuza devam edin. Edin ki, maske düşünce millet ne mal olduğunuzu görsün.