  • BIST 1.378,280
  • Altın 501,60
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Üç bin Rum Maraş'a dönecekleri günü bekliyor..

» »
Kapalı Maraş ile açılım yapılacağı söyleneli aylar geçmesine rağmen henüz askeri bölge olmaktan çıkarılmadı.
Üç bin Rum Maraş'a dönecekleri günü bekliyor..

Kapalı Maraş ile açılım yapılacağı söyleneli aylar geçmesine rağmen henüz askeri bölge olmaktan çıkarılmadı.

 

ÜÇ BİN RUM KAPALI MARAŞ’A

DÖNECEKLERİ GÜNÜ BEKLİYOR!

 

ASKERİ BÖLGE

Kapalı Maraş bölgesinin KKTC yasalarına göre halen askeri bölge statüsünde olmasından dolayı herhangi bir iade sürecinin ileriye taşınamadığı belirtiliyor. Kıbrıslı Rumlara mallarının iadesi ise henüz mümkün değil. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önündeki en büyük engelin kapalı olan Maraş bölgesine her ne kadar da gezinti için bir kapı açılsa da askeri bölge statüsünden çıkarılmaması olduğu belirtiliyor.

 

TMK ÇÖZÜM BULAMIYOR

Maraş açılımının ileriye taşınması için Maraş’ın kapalı olarak bulunan bölgesinin statüsünün KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile askeri bölge olmaktan çıkarılması gerekiyor. KKTC Bakanlar Kurulu şu ana kadar böyle bir karar almış değil. Maraş’ın statüsünün halen askeri bölge olması nedeni ile Taşınmaz Mal Komisyonu’nda hali hazırda üç yüz elli civarında bulunan Kıbrıslı Rumların Maraş ile ilgili müracaatlarının süreçleri ileriye taşınamıyor.

 

ERDOĞAN BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Temmuz’da KKTC’ye geleceği belirtilirken Erdoğan’ın ziyareti sonrasında Maraş ile ilgili de bazı gelişmelerin olabileceği kaydediliyor.   Erdoğan’ın ilk olarak 19 Temmuz’da KKTC-TC arasında oynanacak dostluk maçında sahaya ineceği 20 Temmuz’da ise KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bir konuşma yapacağı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafta sonu KKTC'de bir çok aşı merkezi çalışmadı! Üstel merkezleri artırmaktan bahsetti!11 Temmuz 2021 Pazar 17:50
  • Dr. Cavit An da Türkiye'ye alınmadı! Girişi YASAK!11 Temmuz 2021 Pazar 17:42
  • Posta Covid mağduru oldu! 15 gün kapalı!11 Temmuz 2021 Pazar 17:22
  • Ülkede çocuk işçiler arttı11 Temmuz 2021 Pazar 17:12
  • KKTC'de Covid'den 36. Ölüm!11 Temmuz 2021 Pazar 17:11
  • Beklenmedik gelişmeler nedeni ile Tatar'ın Anamur ziyareti ertelendi!11 Temmuz 2021 Pazar 16:59
  • Avcıoğlu Arıklı'nın iddialarını belgeleri ile çürüttü! Arıklı ortaya henüz herhangi bir belge koy(a)madı!11 Temmuz 2021 Pazar 16:46
  • Pakistan vatandaşları kuzey Kıbrıs'taki karantina koşullarından şikayetçi!11 Temmuz 2021 Pazar 14:28
  • Pakistan Ankara Büyükelçiliği Pakistanlı vatandaşları için KKTC'ye geliyor11 Temmuz 2021 Pazar 13:38
  • Hızal: “Asil Köylü Heykel Projesinin Çevreyi Olumsuz Etkileyeceği Açıkça Görülmektedir”11 Temmuz 2021 Pazar 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti