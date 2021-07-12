Üç bin Rum Maraş'a dönecekleri günü bekliyor..

Kapalı Maraş ile açılım yapılacağı söyleneli aylar geçmesine rağmen henüz askeri bölge olmaktan çıkarılmadı.

ÜÇ BİN RUM KAPALI MARAŞ’A

DÖNECEKLERİ GÜNÜ BEKLİYOR!

ASKERİ BÖLGE

Kapalı Maraş bölgesinin KKTC yasalarına göre halen askeri bölge statüsünde olmasından dolayı herhangi bir iade sürecinin ileriye taşınamadığı belirtiliyor. Kıbrıslı Rumlara mallarının iadesi ise henüz mümkün değil. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önündeki en büyük engelin kapalı olan Maraş bölgesine her ne kadar da gezinti için bir kapı açılsa da askeri bölge statüsünden çıkarılmaması olduğu belirtiliyor.

TMK ÇÖZÜM BULAMIYOR

Maraş açılımının ileriye taşınması için Maraş’ın kapalı olarak bulunan bölgesinin statüsünün KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile askeri bölge olmaktan çıkarılması gerekiyor. KKTC Bakanlar Kurulu şu ana kadar böyle bir karar almış değil. Maraş’ın statüsünün halen askeri bölge olması nedeni ile Taşınmaz Mal Komisyonu’nda hali hazırda üç yüz elli civarında bulunan Kıbrıslı Rumların Maraş ile ilgili müracaatlarının süreçleri ileriye taşınamıyor.

ERDOĞAN BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Temmuz’da KKTC’ye geleceği belirtilirken Erdoğan’ın ziyareti sonrasında Maraş ile ilgili de bazı gelişmelerin olabileceği kaydediliyor. Erdoğan’ın ilk olarak 19 Temmuz’da KKTC-TC arasında oynanacak dostluk maçında sahaya ineceği 20 Temmuz’da ise KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bir konuşma yapacağı öğrenildi.