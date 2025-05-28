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Üç Bölgede Eş Zamanlı Asayiş ve Trafik Denetimi: 80 Kumarhane Yasağına Uymayan Tespit Edildi, 581 Sürücüye Yasal İşlem

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta gece saatlerinde yapılan denetimlerde 3 kişi tutuklandı, 15 araç trafikten men edildi
Üç Bölgede Eş Zamanlı Asayiş ve Trafik Denetimi: 80 Kumarhane Yasağına Uymayan Tespit Edildi, 581 Sürücüye Yasal İşlem

27 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.00 ile 24.00 arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Gazimağusa'da yapılan kumarhane denetimlerinde kumarhanelere girmeleri yasak olan 31 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin kontrolünde 1.064 araç sürücüsü denetlendi. 273 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edilirken, 3 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı.

Girne'de benzer şekilde eğlence yerlerinde olumsuzluğa rastlanmazken, kumarhanelerde 36 kişi yasa dışı olarak bulunduğu gerekçesiyle işlem gördü. Trafikte 1.743 sürücü denetlendi, 249'u çeşitli ihlaller nedeniyle cezalandırıldı. 11 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta da yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi. 762 sürücünün denetlendiği trafikte 59’u çeşitli trafik suçlarından dolayı cezalandırıldı. 1 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

Polis, denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı

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