  • BIST 1.685,600
  • Altın 614,12
  • Dolar 10,2937
  • Euro 11,6624
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Üç Boyutlu Yazıcıdan Etsiz Kebap Ürettiler

»
Teknoloji ve gastronomiyi bir araya getiren Redefine Meat isimli şirket daha önce teknik olarak mümkün olmadığına inanılan bir ürün geliştirdi. Şirket üç boyutlu yazıcıdan bitki bazlı dana ve kuzu eti muadili üretmeyi başardı.
Üç Boyutlu Yazıcıdan Etsiz Kebap Ürettiler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bitki bazlı ve vegan beslenenleri heyecanlandıran bir haber İsrail’den geldi… İsrail merkezli Redefine Meat isimli şirket üç boyutlu yazıcıdan dana ve kuzu etine benzeyen bitki bazlı ürünler ürettiklerini duyurdu.

Şirket Michelin yıldızlı restoranların menülerine de girdiklerini açıklarken, kıyma, sosis, burger köftesi ve hatta kuzu kebabı gibi ürünlerin de üretildiğini duyurdu. Ürünlerin Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve İsrail’de satışa çıktığı ve Avrupa genelinde daha farklı ülkelerde de yayılmayı planladıklarını duyurdu.

Gelişen teknoloji ile kırmızı etin tadına ve dokusuna yakın ürünler geliştirmeyi başardıklarını açıklayan şirketin CEO’su Eschchar Ben-Shitrit, “Son haftalarda COP26 İklim Zirvesi’nde ormanların yok edilmesine karşı bir duruş oluştu. Bu sorunun en önemli sebebi kırmızı et tüketiminin artması” dedi.

Uzmanlarla birlikte geliştirilen büyük et parçaları sayesinde gerçek kırmızı etin dokusu ve tadına ulaşıldığı belirtildi.

3 Michelin yıldızını en genç alan şeflerden biri olan Marco Pierre White, “Redefine Meat’i yediğimde aklım yerinden çıktı. İnsanlar daha az et yemeli ama açıkçası bu güne kadar bitki bazlı et ürünleri kalite ve çeşitlilik açısından kötüydü” yorumunu yaptı. Parça et üretmeyi başaran şirket bu sayede ürünlerinin dana etine en çok benzeyen tür olduğunu duyurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Whatsapp'tan Yeni Özellik: Gizlilik Kişiselleşiyor15 Kasım 2021 Pazartesi 20:23
  • İphone 13 Pro Max, Düşmana Korku Salmak İçin Üretildi15 Kasım 2021 Pazartesi 19:41
  • Google, Reklam Alanındaki Gücünü Kötüye Kullanmakla Suçlanıyor15 Kasım 2021 Pazartesi 19:27
  • Microsoft, Olimpiyatların İlk Evi Olan "Olympia"yı Dijital Olarak Yeniden Oluşturdu14 Kasım 2021 Pazar 21:58
  • Android kullanıcıları dikkat! Tüm bilgileriniz tehdit altında14 Kasım 2021 Pazar 20:59
  • Hepsiburada Hisseleri Çöküşte14 Kasım 2021 Pazar 18:13
  • Snapchat’e Apple’ın Ardından Yatırımcı Darbesi14 Kasım 2021 Pazar 15:31
  • WhatsApp'ın popüler özelliği Instagram'a da geldi!12 Kasım 2021 Cuma 21:23
  • Twitter'da fotoğraflar tam boyutlu gösterilecek12 Kasım 2021 Cuma 20:41
  • Zuckerberg'in Metaverse'deki ilk arkadaşı rakibi Microsoft oldu12 Kasım 2021 Cuma 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti