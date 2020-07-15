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Üç çamaşır makinesinde üç kediyi öldürdü: Üç yıl hapis yatabilir

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Malezya’da bir çamaşırhanede üç kediyi çamaşır makinelerine atarak öldüren kişinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Üç çamaşır makinesinde üç kediyi öldürdü: Üç yıl hapis yatabilir

Başkent Kuala Lumpur’daki bir çamaşırhanede makineleri kullanmak isteyen bir müşteri, üç farklı makinede üç ölü kedi buldu.

Müşterinin polisi araması üzerine gelen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda bir kişinin kedileri çamaşır makinelerine atıp makineleri çalıştırarak kedileri öldürdüğü görüldü.

Gözaltına alınan kişinin kimliği açıklanmazken, şüpheli üç yıla kadar hapis ve 40 bin Malezya Ringgiti (yaklaşık 65 bin lira) para cezasıyla karşı karşıya.

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