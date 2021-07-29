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Üç Donör, Üç Hastaya Hayat Oldu

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Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran 3 gönüllü kahraman; İsmet Aşkın, Nezaket Teyarecioğlu ve Havva Değgin Orhunöz.
Üç Donör, Üç Hastaya Hayat Oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran 3 gönüllü kahraman; İsmet Aşkın, Nezaket Teyarecioğlu ve Havva Değgin Orhunöz, ilik nakli için bekleyen hastalarına kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmelerine olanak sağladı.

Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olmuş 3 gönüllü bağışçı, geçtiğimiz aylarda uyum gösterdikleri hastaları için kök hücre bağışı yapmıştır. Tamamen gönüllülük esasını benimseyerek, dünyanın herhangi bir yerinde uyumlu ilik için bekleyen, hiç tanımadıkları hastalarına kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlamalarını sağlayan kahramanlar; İsmet Aşkın, Nezaket Teyarecioğlu ve Havva Değgin Orhunöz hastaları ve ailelerine umutlar armağan etmiştir.

Donörler duygularını paylaşarak; işlemin kimseyi korkutmaması gerektiğini, ihtiyacı olan bir hastanın sağlığına kavuşmasını sağlamanın bir kişinin hayatı boyunca yaşayabileceği en güzel şeylerden bir tanesi olduğunu ve bu işleme hiç düşünmeden seve seve, defalarca gönüllü olabileceklerini dile getirdiler.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilisi Suzan Gürel yaptığı açıklamada, Vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, tamamen gönüllülük çerçevesinde hiç tanımadıkları kişilere umut olan donörlere tekrardan teşekkürlerini iletti.

 

Gürel sözlerine, “2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise Dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diyerek devam etti. İçinde bulunduğumuz salgın dolayısı ile örnek alımlarının 72 saatlik negatif PCR test sonucu ibrazıyla devam ettiğinin de altını çizerek, “Bugüne kadar 78 Kıbrıslı Türk Donörün, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaparak hastalarının hayata ikinci kez başlamalarına vesile olmuş olması bizler için muhteşem bir gururdur.” diyerek sözlerine son verdi.

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