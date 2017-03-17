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Üç ebeveynli bebek uygulaması İngiltere'de başlıyor

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Üç ebeveynli bebek uygulaması İngiltere'de başlıyor
İngiltere'deki bir hastaneye, üç ayrı kişinin DNA'sını kullanarak tüp bebek tedavisi sunma izni verildi.

İngiltere İnsan Üreme ve Embriyoloji Otoritesinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Newcastle Üreme Merkezi'nde çalışan doktorların, 3 ebeveynli tüp bebek tedavisini uygulama iznini aldığı bildirildi.

İkisi kadın biri erkek olmak üzere 3 ayrı kişiden alınan DNA'ların kullanılacağı ilk tüp bebeğin bu yılın sonunda dünyaya getirilmesi hedefleniyor.

Üç kişinin DNA'sının kullanıldığı tüp bebek tekniğinde, annenin yanı sıra kadın bir donörün yumurtaları da kullanılıyor. Bu teknikte, döllenmiş yumurtanın çekirdeği hücreden çıkarılıp sağlıklı mitokondriye sahip donörden alınmış hücreye yerleştiriliyor. Böylece, anneden bebeğe geçen "mitokondrial bozukluk" gibi bazı ölümcül genetik hastalıkların engellenmesi amaçlanıyor.

İngiltere'de bu tekniği uygulamak isteyen her bir kuruluş ile tedaviden faydalanmak isteyen bireylerin, İnsan Üreme ve Embriyoloji Otoritesinden onay alması gerekiyor.

 

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