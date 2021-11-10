Üç fabrikada 120 işçi zehirlendi!

Bartın Atılım Sanayi Sitesi’nde bulunan üç tekstil fabrikasında çalışan 120 işçi zehirlendi. Zehirlenmenin sudan olduğu iddia ediliyor.

YEMEK VE SUDAN NUMUNELER ALINDI

Geçtiğimiz pazar günü üç farklı tekstil fabrikası işçilerinde eş zamanlı olarak karın ağrısı, ishal, mide bulantısı belirtileri ortaya çıktı. Hastalanan işçiler hastanenin acil bölümüne başvurdu. Korona virüsü tedbirleri kapsamında işçilerin pandemi birimine yönlendirilip test yapıldığı ve test sonuçları çıkana kadar izolasyona alındığı belirtildi. Test sonuçları negatif çıkan işçilerin daha sonra zehirlenme ihtimali üzerine Bartın İl Tarım Müdürlüğü’nden gelen ekipler, yemek ve sudan numune aldı.

‘ÜÇ FABRİKA DA FARKLI YERDEN YEMEK ALIYOR’

Gonca GYM Tekstil fabrikasının insan kaynakları sorumlusu İnci Kaçar, “Yemekten değil, sudan zehirlendik. Zira üç fabrikada da aynı anda zehirlenme hadisesi yaşandı. Her bir fabrikanın yemeklerini aldığı iş yerleri birbirinden farklı” dedi. Kaçar, kentin tamamında olan su sorununun bu bölgede daha ciddi boyutlarda yaşandığını iddia etti. Numune sonuçlarını beklediklerini ve ona göre önlem alacaklarını ifade eden Kaçar şunları aktardı: “İşçilerden ve fabrikanın ortağı Fatih Fermanoğlu’ndan gelen zehirlenme şikâyetleri akabinde su kriziyle ilgili yerel medyaya ulaşmaya çalıştık. Ancak yerel medya kendilerine yeterli sayıda ihbar gelirse haber yapabileceğini söyledi. İnsanlar kendi canlarıyla uğraşıyor, sağlıklarını yitirmiş vaziyette, nasıl bu şikayeti gerçekleştirebilir anlayamıyorum. Bir şekilde işçilerden biraz daha hafif semptom gösterenlerden rica ettik. 12 kişi başvurdu ve nihayet gündeme geldi ama bir çözüm olur mu bilemiyorum.”

‘SU KİRLİ VE BULANIK’

Kaçar, zehirlenme sonrasında Atılım Sanayi Sitesi yetkililerinin bölgedeki su deposunu temizlediklerini, ilk temizlemede su deposunun vaziyetini görmediğini ancak ikinci depo temizliğine tanık olduğunu söyledi. Kaçar depodan çıkan çamuru ve kiri görünce şaşkınlık içinde kaldığını ifade etti: "Bu depoya getirilen suyun Bartın Çayı’ndan, başka yerlerden toplanılarak ve arıtılmadan getirilen su olduğunu öğrendik.” İnci Kaçar, depo temizliğinden sonra dahi çeşmeden gelen suyun kirli ve bulanık aktığını ifade etti.

Duvar.