  • BIST 1.624,090
  • Altın 584,46
  • Dolar 9,7955
  • Euro 11,2914
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Üç fabrikada 120 işçi zehirlendi!

»
Türkiye'nin Bartın ilinde geçen pazar günü başlayan zehirlenme vakaları sürüyor. Üç farklı tekstil fabrikasında eş zamanlı olarak görülen zehirlenmelerde şebeke suyundan şüpheleniliyor.
Üç fabrikada 120 işçi zehirlendi!

Bartın Atılım Sanayi Sitesi’nde bulunan üç tekstil fabrikasında çalışan 120 işçi zehirlendi. Zehirlenmenin sudan olduğu iddia ediliyor.

YEMEK VE SUDAN NUMUNELER ALINDI

Geçtiğimiz pazar günü üç farklı tekstil fabrikası işçilerinde eş zamanlı olarak karın ağrısı, ishal, mide bulantısı belirtileri ortaya çıktı. Hastalanan işçiler hastanenin acil bölümüne başvurdu. Korona virüsü tedbirleri kapsamında işçilerin pandemi birimine yönlendirilip test yapıldığı ve test sonuçları çıkana kadar izolasyona alındığı belirtildi. Test sonuçları negatif çıkan işçilerin daha sonra zehirlenme ihtimali üzerine Bartın İl Tarım Müdürlüğü’nden gelen ekipler, yemek ve sudan numune aldı.

 

‘ÜÇ FABRİKA DA FARKLI YERDEN YEMEK ALIYOR’

Gonca GYM Tekstil fabrikasının insan kaynakları sorumlusu İnci Kaçar, “Yemekten değil, sudan zehirlendik. Zira üç fabrikada da aynı anda zehirlenme hadisesi yaşandı. Her bir fabrikanın yemeklerini aldığı iş yerleri birbirinden farklı” dedi. Kaçar, kentin tamamında olan su sorununun bu bölgede daha ciddi boyutlarda yaşandığını iddia etti. Numune sonuçlarını beklediklerini ve ona göre önlem alacaklarını ifade eden Kaçar şunları aktardı: “İşçilerden ve fabrikanın ortağı Fatih Fermanoğlu’ndan gelen zehirlenme şikâyetleri akabinde su kriziyle ilgili yerel medyaya ulaşmaya çalıştık. Ancak yerel medya kendilerine yeterli sayıda ihbar gelirse haber yapabileceğini söyledi. İnsanlar kendi canlarıyla uğraşıyor, sağlıklarını yitirmiş vaziyette, nasıl bu şikayeti gerçekleştirebilir anlayamıyorum. Bir şekilde işçilerden biraz daha hafif semptom gösterenlerden rica ettik. 12 kişi başvurdu ve nihayet gündeme geldi ama bir çözüm olur mu bilemiyorum.”

 

‘SU KİRLİ VE BULANIK’

Kaçar, zehirlenme sonrasında Atılım Sanayi Sitesi yetkililerinin bölgedeki su deposunu temizlediklerini, ilk temizlemede su deposunun vaziyetini görmediğini ancak ikinci depo temizliğine tanık olduğunu söyledi. Kaçar depodan çıkan çamuru ve kiri görünce şaşkınlık içinde kaldığını ifade etti: "Bu depoya getirilen suyun Bartın Çayı’ndan, başka yerlerden toplanılarak ve arıtılmadan getirilen su olduğunu öğrendik.”  İnci Kaçar, depo temizliğinden sonra dahi çeşmeden gelen suyun kirli ve bulanık aktığını ifade etti.

 

Duvar.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜİK: Eylül'de işsizlik oranı yüzde 11,5, işsiz sayısı 3 milyon 794 bin kişi oldu10 Kasım 2021 Çarşamba 15:35
  • Türkiye de imza attı: 2040'a kadar CO2 salınımı sıfırlanacak10 Kasım 2021 Çarşamba 14:59
  • Saat 09.05'te Antalya'da boylam değeri "30.1938" olan deprem meydana geldi.10 Kasım 2021 Çarşamba 13:11
  • Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83'üncü Yılı10 Kasım 2021 Çarşamba 10:21
  • Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi09 Kasım 2021 Salı 21:26
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması için yapılan başvuru reddedildi!09 Kasım 2021 Salı 20:16
  • 95 yıllık orijinal Nutuk 10 Kasım'da sergilenecek09 Kasım 2021 Salı 20:04
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Yiğidin karşısına çıkacak adamın..."09 Kasım 2021 Salı 19:39
  • Fatih Aydın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı09 Kasım 2021 Salı 18:59
  • Enkazdan 13 Kişi Kurtarıldı09 Kasım 2021 Salı 18:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti