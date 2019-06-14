Üç farklı kaynak doğruladı! İşte Erdoğan’ın sessizliğinin sebebi

Bloomberg haber ajansı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Haziran öncesindeki ‘yokluğunu’ gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı’nın ‘adayına yarışı kaybettirme kaygısı’ nedeniyle AKP adına ‘agresif şekilde seçim çalışması yapma’ yönündeki planlarından vazgeçtiğini aktardı. Ajans haberini üç farklı yetkiliye dayandırdı.

‘Bilginin hassaslığı’ nedeniyle isimlerine haberde yer verilmemesini talep eden yetkililer, Bloomberg’e yaptıkları açıklamada Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın pazar günü Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştireceği ortak canlı yayınla ilgili de iznin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini ifade etti.

Haberde, AKP’li yetkililerin bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı’nın sahadaki varlığının Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na yaradığı sonucuna ulaşmalarının ardından Erdoğan’ın strateji değişikliğine gittiği kaydedildi.

“Birçok seçmen, Cumhurbaşkanı’nın mart ayındaki yoğun seçim çalışmasını yakışıksız buldu”

Foresight siyasi danışmanlık şirketinin kurucusu Mert Yılmaz da Bloomberg’e konuyla ilgili, “Birçok seçmen, Cumhurbaşkanı’nın mart ayındaki yoğun seçim çalışmasını yakışıksız buldu. O da şimdi cumhurbaşkanlığı konusunda kendisine rakip olabilecek İmamoğlu’nu bu kritik pozisyondan etmek için mizah duygusu gelişkin deneyimli bir siyasetçi olan Yıldırım’a güveniyor” yorumunda bulundu.

“AKP’liler, İmamoğlu’nun mağdur imajını silmek için adını anmaktan bile kaçınıyorlar”

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş da AKP’nin bir önceki seçimde İmamoğlu’nun ‘hedefe oturtulmasının’ ve ardından da seçimlerin iptal edilmesinin Millet İttifakı’nın adayını bazı seçmenlerin gözünde ‘mağdur’ konumuna getirdiğinin farkında olduğunu ifade ederek, “Şimdi onu hedef almaktan kaçıyorlar ve hatta onun mağdur imajını silmek için adını anmaktan bile kaçınıyorlar” dedi.

Millet İttifakı’nın adayı İmamoğlu da salı günü İstanbul’da düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerine kıyasla 23 Haziran öncesinde Yıldırım’ın seçim çalışmalarına daha az katılmasıyla ilgili olarak, “Ben daha önce de, ‘Keşke Sayın Cumhurbaşkanı işine baksa, bu ülkenin genel sorunlarıyla ilgilense’ demiştim. O zaman öyle davranmamışlardı. Şimdi sesim kulağına gitmişse Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve tavsiyem karşılık bulmuşsa mutlu olurum” yorumunda bulunmuştu.