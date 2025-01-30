Üç Farklı Yangın Paniğe Neden Oldu

29 Ocak 2025 tarihinde, KKTC’nin farklı bölgelerinde üç ayrı yangın meydana geldi. Yangınlar, Gönyeli, Gazimağusa ve Girne’de yaşanırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürüldü.

Gönyeli’de saat 13.00 sıralarında, Fesleğen Sokak’ta bulunan bir evin girişinde, odun sobasından çıkarılıp plastik kovaya konulan ve tamamen sönmemiş kömürlerin ısı yayarak plastik kovayı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangında evin ahşap giriş kapısı yanarak zarar gördü.

Gazimağusa’da ise saat 19.30 sıralarında, Zafer Sokak’taki bir evin yatak odasında yangın çıktı. Muhtemelen klimanın kısa devre yapması sonucu başlayan yangında, odada bulunan çeşitli eşyalar tamamen yanarken, çıkan duman ve ısı nedeniyle evin duvarları is içinde kaldı.

Aynı saatlerde Girne’de, Şehit Necati Gürkaya Sokak’ta faaliyet gösteren bir işletmede yangın meydana geldi. İlk belirlemelere göre, tamamen sönmemiş bir sigara izmaritinin plastik çöp kutusuna atılması sonucu çıkan yangında, iş yerindeki mobilyalar, bir dizüstü bilgisayar ve yazıcı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangınlarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı