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Üç Fidan idam edilişlerinin 46'ncı yılında anılıyor

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68 Kuşağı'nın önde gelen üç ismi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972'de idam edilmişti...
Üç Fidan idam edilişlerinin 46'ncı yılında anılıyor

6 Mayıs 1972’de idam edilen 68 Kuşağı’nın önde gelen üç ismi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, her yıl olduğu gibi bu yıl da başta mezarları başında olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında anılıyor.

Yenimahalle’de bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için anma töreni yapıldı. Mezarların başında düzenlenen törene CHP teşkilatları, sivil toplum örgütleri ve bazı sendika üyeleri katıldı. Anma etkinliğine katılanlar, sloganlar atarak, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın mezarlarına gelip, karanfil bıraktı. Mezarlık içine kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.

İstanbul’da da aralarında Gençlik Muhalefeti’nin de yer aldığı gençlik örgütleri, Dolmabahçe’de anma düzenleniyor. Gençlik Muhalefeti’nden Çağdaş Bülbül, “Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele eden ve 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı bugün anacağız. Onların açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. 

"Gezmiş, 25 dakika ipte kaldı"

Denizler’in avukatı Halit Çelenk, “Oradaydım” belgeselinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamını anlatmış, Gezmiş’in 25 dakika ipte kaldığını, bu durum üzerine celladın, “Deniz iri uzun ağır olduğu için çift ilmik yaptık” dediğini söylerken, “Orada çok acı bir durum oldu. İşkence oldu” diye belirtmişti. Halit Çelenk; Deniz Gezmiş’in 50 dakika ipte kaldığını, daha sonra ipin teke indirildiğini anlatmıştı. 

Halit Çelenk ise, 5 Mayıs 2011’de hayatını kaybetmişti. Çelenk; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının yıldönümü olan 6 Mayıs günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

"Duruşları yolumuzu aydınlatıyor"

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı özlemle andığını belirtti. “Tam bağımsız Türkiye için gözlerini kırpmadan hayatlarını hiçe sayan gencecik fidanların onurlu duruşları yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” diyen Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

“Gezmiş ve arkadaşlarını bugün sadece Türkiye coğrafyasında değil, dünya coğrafyasında sevgili yapan şey, idam sehpasında boynuna ilmek takılırken titremeden, korkmadan ‘yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın halkların kardeşliği’ diyen yürekleridir.”

Kadıköy'de anma töreni

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde de bugün saat 20:45'de yapılacak törenle üç fidan anılacak. Tören tiyatro ve sinema oyuncusu Rutkay Aziz'in şiir dinletisiyle başlayacak. Sunuculuğunu Levent Üzümcü'nün yapacağı gecede Nebil Özgentürk'ün hazırladığı ‘Denizlere Ağıt, Babalar ve Oğullar’ adlı belgesel gösterilecek.

Gösterimin ardından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan başta olmak üzere döneme damgasını vuran 68 kuşağının anlatılacağı bir söyleşi gerçekleşecek. Söyleşiye; Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş, kardeşi Hamdi Gezmiş, yoldaşı Hacı Tonak, Ressam Bedri Baykam ve 68’liler Birliği Vakfı Eski Dönem Yöneticisi Ali Işık konuşmacı olarak katılacak.

Konuşmacılar o dönemle ilgili siyasi gözlemlerini, anılarını ve üç fidanın bilinmeyen yönlerini izleyicilerle paylaşacak. Anma programı Halk Müziği Sanatçısı Sadık Gürbüz'ün vereceği konserle son bulacak.

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