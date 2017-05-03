Üç gece seviştiler, hamile kaldı! Ama çocuğunun babasının adını öğrenemeyecek

Almanya'da hamile kaldığı erkek eskortun adını öğrenmeye çalışan bir kadın, hukuk mücadelesini kaybetti.

Adı açıklanmayan kadın, Halle kentinde 2010’da 3 gece geçirdiği otelden, nafaka alabilmek için 3 yaşındaki oğlunun babasının kimliğini açıklamasını istiyordu.

Fakat Münih’te görülen davada, yargıç otelin buna mecbur olmadığına hükmetti.

Kadın, otelin ikinci katında “Micheal” adlı bir adamla birlikte olduğunu söylüyor. Ancak o tarihlerde otelde Michael adlı 3 kişinin daha kaldığı belirtiliyor.

Yargıç kararında diğer 3 kişinin kişisel bilgilerinin deşifre olabileceğini endişesini dile getirerek “4 Michael’ın da, kişisel bilgilerini, evliliklerini ve ailelerini koruma hakkı” olduğunu söyledi.

Temyiz Mahkemesi de kadının başvurusunu kabul etmedi.

Almanya’da mahremiyet haklarıyla ilgili güçlü yasalar mevcut.

Uzmanlar bunu, Doğu Almanya’daki komünist rejim sırasında halkın gizli servis tarafından sıkı bir şekilde izlenmesine bağlıyor.