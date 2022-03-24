Üç Gönüllü Donörden, Üç Hastaya Yaşam Umudu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran üç gönüllü kahraman; Mehmet Berkem Barışsev, Hüseyin Kaygısız ve Osman Yanaroğlu, kök hücre bağışında bulunarak nakil bekleyen hastalarının, hayata yeniden tutunmalarına olanak sağladı.

Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olmuş 3 gönüllü bağışçı, geçtiğimiz aylarda uyum gösterdikleri hastaları için kök hücre bağışı yapmışlardır. Tamamen gönüllülük esasını benimseyerek, hiç tereddüt etmeden dünyanın herhangi bir yerinde uyumlu ilik için bekleyen hastalarının hayata yeniden başlamalarını sağlayan kahramanlar Mehmet Berkem Barışsev, Hüseyin Kaygısız ve Osman Yanaroğlu hastaları ve ailelerine tarifi imkansız hediye armağan etmişlerdir.

Gönüllü donörler, işlemin kimseyi korkutmaması gerektiğini, ihtiyacı olan bir hastanın bu kadar basit bir prosedürle sağlığına kavuşmasını sağlamanın kişinin hayatı boyunca yaşayabileceği, değeri biçilemez bir hissiyat olduğunu ve bu işleme hiç düşünmeden seve seve, defalarca gönüllü olabileceklerini dile getirdi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp yaptığı açıklamada, Vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, tamamen gönüllülük çerçevesinde hiç tanımadıkları kişilere umut olan gelmiş geçmiş tüm donörlere tekrardan sonsuz teşekkürlerini iletti.

Özeralp sözlerine, “2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise Dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diyerek devam etti. “Bugüne kadar 86 Kıbrıslı Türk Donörün, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaparak hastalarının hayata ikinci kez başlamalarına vesile olmuş olması Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizler için de muhteşem bir gururdur.” diyen Özeralp, verici kriterlerine uygun tüm herkesi bu duyarlılığı gösterip örnek vermeye çağırarak sözlerine son verdi.