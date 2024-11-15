  • BIST 9428.85
  • Altın 2845.243
  • Dolar 34.4195
  • Euro 36.333
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Üç gün yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, hafta sonu ve pazartesi yağmur beklendiğini açıkladı.
Üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu ve pazartesi yağmur beklendiğini açıkladı.

Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava yarın yer yer yağmurlu; pazar günü yağmurlu, zaman zaman gök gürültülü yağmurlu olacak. Pazartesi günü de öğle saatlerine kadar yer yer devam edecek yağmur, periyodun geriye kalan bölümünde beklenmiyor.

Hava sıcaklığı önceleri iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece, daha sonraki günlerde ise 18-21 derece dolaylarında  seyredecek. 

Rüzgar periyodun ilk yarısında güney ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, tebrik kabul etti15 Kasım 2024 Cuma 11:08
  • Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek15 Kasım 2024 Cuma 11:07
  • Akansoy: Halka hizmet edecek “hükümet” yok, birinci gündemimiz erken seçimdir14 Kasım 2024 Perşembe 16:29
  • Ağır silah atışı yapacak14 Kasım 2024 Perşembe 15:00
  • “Guterres gayriresmî genişletilmiş görüşmelerde kararlıdır”14 Kasım 2024 Perşembe 14:59
  • KTSO ve KTEZO, kapanma hızı artan esnaf için eylem düzenleyecek14 Kasım 2024 Perşembe 12:23
  • 352 Sürücü Rapor Edildi14 Kasım 2024 Perşembe 11:52
  • Traktör ve Motosiklet Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı14 Kasım 2024 Perşembe 11:51
  • Ağırdağ’da Alkollü Şahıstan Tehdit ve Hasar Olayı14 Kasım 2024 Perşembe 11:48
  • Balıkesir'de Ani Ölüm: 42 Yaşında Serhat Boytam Yaşamını Yitirdi14 Kasım 2024 Perşembe 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti