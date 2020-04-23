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Üç haftalıkken Covid-19 tanısı konan prematüre bebek iyileşti

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Üç haftalıkken koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bebeğin Covid-19 tedavisinin sona erdiği ve iyileştiği bildirildi.
Üç haftalıkken Covid-19 tanısı konan prematüre bebek iyileşti

İskoçya'da 8 hafta erken doğan bebeğe doğumundan üç hafta sonra 15 Nisan'da Covid-19 tanısı kondu. Bebek, 5 günlük tedavi sürecinin ardından bir sonraki koronavirüs test sonucunun negatif çıkması sonucu 20 Nisan'da taburcu edildi.

Peyton isimli kız bebeğin annesinin sağlık riski nedeniyle sezaryanla erken doğumundan sonraki bir haftayı yeni doğan ünitesinde kuvözde geçirdiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Peyton hafif öksürük semptomu göstermesinin ardından 3 haftalıkken koronavirüs testine tabi tutuldu. 15 Nisan'da test sonucunun pozitif çıkmasıyla annesi ve babasının evlerinde karantinaya girmesi istendi. Ancak annenin ısrarları sonucu bebeğiyle kalmasına izin verildi.

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