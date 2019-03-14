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Üç harfliler gitti, beş harfliler geldi...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Biz Türkiye’de beka sorunu diyoruz ama gerçek sorun belli oldu Kemal, Meral, Temel…Hepsi beş harften oluşan bir ittifakın kapsamı içerisinde bulunan anlamlı isimler olarak dikkat çekiyor' dedi.
Üç harfliler gitti, beş harfliler geldi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam Kırıkkale mitinginin ardından gazetecilere açıklamlarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Biz Türkiye’de beka sorunu diyoruz ama gerçek sorun belli oldu Kemal, Meral, Temel…Hepsi beş harften oluşan bir ittifakın kapsamı içerisinde bulunan anlamlı isimler olarak dikkat çekiyor" dedi.

"Seçim propagandasını beka üzerine kurdunuz. Muhalefet böyle olmadığı söylüyor kamuoyunun bu konuda ikna olduğunu tespit edebildiniz mi?" sorusuna da yanıt veren Bahçeli, "Zannediyorum. Beka kavramının toplumsal algısı ile soğan ve patlıcanın toplumsal algısı arasında çok büyük fark var. Birisi mideye hitap eder diğeri ufka ve geleceğe hitap eder. Millet midesini düşünür de her gün de soğan yiyecek hali yok. Bugün sabah yine Fox tv’de 'Soğan 6 lira oldu' diyor. Yahu kaç kilo soğan yiyorsun İsmail Bey. Ama beka meselesi gündeme geldiği zaman ortada televizyon mu kalır? 7.15, 09.00 arasındaki sürede televizyon programı nasıl yapacaksın. Orada başka şeyler olur. O nedenle toplumsal algı çok önemli. Bu millet varlığının devamını ister. Her yönüyle ister. İnsan olarak ister, toplumsal yapı olarak ister. Millet olarak ister, devlet olarak ister. Bu varlık çok önemli bir şey" diye konuştu.

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