Üç kardeşin üç yıl içinde art arda ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patras ilinde yaşayan ünlü şarkıcı ve futbolcu Manos Daskalakis ile anne Roula Pispirogou'nun üç kız çocuğu birer yıl arayla yaşamını yitirdi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patras ilinde yaşayan ünlü şarkıcı ve futbolcu Manos Daskalakis ile anne Roula Pispirogou'nun üç kız çocuğu birer yıl arayla yaşamını yitirdi.

Önce 7 aylık İris solunum yetmezliğinden ardından 3.5 yaşındaki Malena lenfadenit teşhisi nedeniyle kemoterapi alırken yaşamını yitirdi ve on gün önce de 9 yaşındaki Georgina Daskalis'in kalp krizi nedeni ile ölümü ülkede olay oldu.

Üç yılda üç çocuklarını kaybeden aile büyük şok yaşarken, ülkede üç çocuğun ölüm nedenlerinin bulunması için büyük bir kamuoyu oluşturuldu.

ON GÜN ÖNCE ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI ÖLDÜ

Yunanistan basını olaya geniş yer verirken son olarak 10 gün önce aniden yaşamını yitiren 9 yaşındaki Georgina Daskalakis'in ölümü için Patras Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Patras Belediye Başkanı Costas Peletidis, kentte yaşayanları şok eden üç kardeşin ölümü ile ilgili olarak “Yeni bir şey yok. Gerçekten sağduyu ile açıklanamayan dava için ön soruşturma emri verildi” dedi. Patras Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan anne baba serbest bırakıldı. Otopsiyi yapan Atina adli tıp uzmanı Sotiris Bouzianis’e göre, küçük kızın kalp durması sonucu öldüğü ancak nedeni ön otopside belirlenemedi.

ÇOCUKLARIN BABASI BİZİ ACIMIZLA BAŞBAŞA BIRAKIN

Üç kız çocuğunun babası ünlü şarkıcı ve futbolcu Manos Daskalakis Mora Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Ben ikinci çocuğumun ölümünden hemen sonra da çocuğumun ölüm nedeninin bulunmasını istemiştim. Çocuklarımızın ölümü ile ilgili çok şey söylediler, çok konuşuluyor, biz konuşmuyoruz, bizi acımızla baş başa bırakın, yasımızı tutuyoruz” dedi.

ATİNA MEDYASI PATRAS'A AKIN ETTİ

Başkent Atina'dan Patras ile aile ile röportaja giden gazetecilerin çocukların anne ve babası tarafından çok sert tepki ile karşılaştıkları ve evden kovuldukları belirtildi. Ailenin evden dışarı çıkmadığı belirtildi.Ölen üç çocuğun detaylı otopsi yapılması için mezarlarının açılacağı ve soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği belirtildi.