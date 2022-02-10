  • BIST 2.049,05
  • Altın 789.82731
  • Dolar 13.5216
  • Euro 15.468
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Üç kardeşin üç yıl içinde art arda ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

» »
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patras ilinde yaşayan ünlü şarkıcı ve futbolcu Manos Daskalakis ile anne Roula Pispirogou'nun üç kız çocuğu birer yıl arayla yaşamını yitirdi.
Üç kardeşin üç yıl içinde art arda ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patras ilinde yaşayan ünlü şarkıcı ve futbolcu Manos Daskalakis ile anne Roula Pispirogou'nun üç kız çocuğu birer yıl arayla yaşamını yitirdi.

Önce 7 aylık İris solunum yetmezliğinden ardından 3.5 yaşındaki Malena lenfadenit teşhisi nedeniyle kemoterapi alırken yaşamını yitirdi ve on gün önce de 9 yaşındaki Georgina Daskalis'in kalp krizi nedeni ile ölümü ülkede olay oldu.

Üç yılda üç çocuklarını kaybeden aile büyük şok yaşarken, ülkede üç çocuğun ölüm nedenlerinin bulunması için büyük bir kamuoyu oluşturuldu.

ON GÜN ÖNCE ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI ÖLDÜ

Yunanistan basını olaya geniş yer verirken son olarak 10 gün önce aniden yaşamını yitiren 9 yaşındaki Georgina Daskalakis'in ölümü için Patras Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Patras Belediye Başkanı Costas Peletidis, kentte yaşayanları şok eden üç kardeşin ölümü ile ilgili olarak  “Yeni bir şey yok. Gerçekten sağduyu ile açıklanamayan dava için ön soruşturma emri verildi” dedi. Patras Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan anne baba serbest bırakıldı. Otopsiyi yapan Atina adli tıp uzmanı Sotiris Bouzianis’e göre, küçük kızın kalp durması sonucu öldüğü ancak nedeni ön otopside belirlenemedi.

ÇOCUKLARIN BABASI BİZİ ACIMIZLA BAŞBAŞA BIRAKIN

Üç kız çocuğunun babası ünlü şarkıcı ve futbolcu Manos Daskalakis Mora Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Ben ikinci çocuğumun ölümünden hemen sonra da çocuğumun ölüm nedeninin bulunmasını istemiştim. Çocuklarımızın ölümü ile ilgili çok şey söylediler, çok konuşuluyor, biz konuşmuyoruz, bizi acımızla baş başa bırakın, yasımızı tutuyoruz” dedi.

ATİNA MEDYASI PATRAS'A AKIN ETTİ

Başkent Atina'dan Patras ile aile ile röportaja giden gazetecilerin çocukların anne ve babası tarafından çok sert tepki ile karşılaştıkları ve evden kovuldukları belirtildi. Ailenin evden dışarı çıkmadığı belirtildi.Ölen üç çocuğun detaylı otopsi yapılması için mezarlarının açılacağı ve soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin’in kameralar önünde şovu bir gelenek oldu: Macron’dan önce Erdoğan ve Merkel’e de benzerlerini yapmıştı09 Şubat 2022 Çarşamba 15:47
  • 417 km hızla süren Çek milyoner hakkında soruşturma09 Şubat 2022 Çarşamba 15:42
  • Bugatti’siyle otobanı yarış pistine çeviren Çek milyardere soruşturma09 Şubat 2022 Çarşamba 14:14
  • Almanya, Fransa ve Polonya liderleri Ukrayna'yı görüştü: Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemek09 Şubat 2022 Çarşamba 13:59
  • Japonya’dan savaş riskine karşı AB hamlesi09 Şubat 2022 Çarşamba 12:48
  • Hırvatistan’ın demir euro’sunda çalıntı iddiası kriz çıkardı09 Şubat 2022 Çarşamba 11:48
  • Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen atıklar zehir saçıyor09 Şubat 2022 Çarşamba 11:24
  • Pfizer, Covid-19 aşısı ve hapından bu yıl 54 milyar dolar gelir bekliyor09 Şubat 2022 Çarşamba 10:33
  • BM: Afganistan'da Kaybolan 6 Kadın Aktivistten Haber Alınamıyor09 Şubat 2022 Çarşamba 00:20
  • Macron Macron Olalı Böyle Eziyet Çekmedi08 Şubat 2022 Salı 22:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti