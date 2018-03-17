Üç kavşak hafta sonu trafiğe kapalı olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht.Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme projeleri kapsamında bu hafta sonu 3 kavşakta yol çalışması yapılacak.

LTB Su ve Altyapı Şubesi’nden yapılan açıklamada Şht.Kemal Aksay Caddesi’nin Dr.Fazıl Küçük Bulvarı’nı birleştiren kavşak (Altınbaş Petrol İstasyonu önü) ile Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yer alan Yenişehir Işıkları ve Sivil Savunma Kavşağı’nın bulunduğu alanda 17 Mart Cumartesi ve 18 Mart Pazar günlerinde çalışma yapılacağı duyuruldu.

Sözkonusu üç kavşağın da sabah saat 07:00’den itibaren çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacağı ifade edilen açıklamada, sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi