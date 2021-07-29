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Üç Kıbrıslı Türk Daha Kök Hücre Bağışında Bulundu

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, üç Kıbrıslı Türk’ün daha ilik/kök hücre bağışında bulunduğunu açıkladı.
Üç Kıbrıslı Türk Daha Kök Hücre Bağışında Bulundu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, üç Kıbrıslı Türk’ün daha ilik/kök hücre bağışında bulunduğunu açıkladı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, İsmet Aşkın, Nezaket Teyarecioğlu ve Havva Değgin Orhunöz’ün ilik nakli için bekleyen hastalarına kök hücre bağışında bulunduğu kaydedildi.

Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıtlı olan söz konusu donörlerin, tanımadıkları hastalara kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlamalarını sağladıkları kaydedildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilisi Suzan Gürel yaptığı açıklamada, tamamen gönüllülük çerçevesinde hiç tanımadıkları kişilere umut olan donörlere tekrardan teşekkürlerini iletti.

DONÖR OLMAK İSTEYENLER

Gürel, 2000 yılında Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaya başlandığını, ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olanlar için taramaların bu İlik Bankası üzerinden yapıldığı anlattı.

Gürel, bugüne kadar 78 Kıbrıslı Türk’ün ilik/kök hücre bağışı yaptığını vurguladı.

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