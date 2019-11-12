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Üç kilo hintkeneviri

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Güney Kıbrıs’ta Derinya bölgesinde şüpheli bir aracı durduran Rum polisi, araştırmaları sonucunda yaklaşık 3 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.
Üç kilo hintkeneviri

Politis ve diğer gazeteler, Rum polisinin Pazar günü öğleden sonra Derinya bölgesinde yolda ilerleyen bir aracı, lastiklerine ateş açarak durdurduğunu ve araçta yaptığı aramada eser miktarda hintkeneviri ve kokin türü uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdılar.

Haberde, polisin araçta bulunan iki kişiyi tutukladığı ve bu iki kişinin olay öncesinde görüldükleri bir çiftlikte yapılan aramada ise 3 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde bulunduğu belirtirken, uyuşturucu maddenin bulunduğu çiftliğin 44 yaşındaki sahibinin de tutuklandığı aktarıldı.

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