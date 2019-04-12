Üç kişi, bir kişiye saldırdı, çene ve burun kemiğini kırdı

07.04.2019 tarihinde, saat 04:30 sıralarında Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde Y.A.(E-38) kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tartıştığı G.U.(E-30)’nun yüzüne yumruk atarak darp etti.



Daha sonra olay yerinde bulunan M.S.(E-33) ve kimliği henüz tespit edilemeyen başka bir şahıs G.U'nun vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurarak G.U'nun çene ve burun kemiğinin kırılmasına neden oldu.



Olay sonrası Y.A. ve M.S. tutuklanırken kimliği belirlenemeyen diğer saldırgan ise aranıyor.