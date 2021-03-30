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Üç kızına tecavüz ettiği ve eşini pazarladığı iddia edilen "baba" tahliye edildi!

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Üç kızına tecavüz ettiği ve eşini pazarladığı iddia edilen "baba" tahliye edildi!
Üç kızına tecavüz ettiği ve eşini pazarladığı iddia edilen "baba" tahliye edildi!

Mersin’de çocuk yaştan itibaren yıllarca, üç öz kızına tecavüz ettiği iddia edilen Salih Dayan'ın tahliye edilmesi tepki çekerken, müşteki avukatı, "Sözün, hukukun, adaletin ve insanlığın bittiği yer şu mahkeme salonu" sözleriyle tepki gösterdi...

H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (30) ve S.D., (28), geçen hafta öz babaları Salih Dayan'ın yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip şikâyetçi oldu.

3 kız kardeşin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını savundu. Kız kardeşler bugün Mersin Kadın Platformu’nca Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"Sadece bana yapıyor sanıyordum ama kız kardeşime de yaptığını gördüm"

Abla H.G., 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü. H.G., şunları açıkladı:

"Altı yaşımdan 20 yaşıma kadar tacize ve tecavüze uğradım. Yıllarca şiddet uyguladı. Bunları sadece bana yapıyor sanıyordum ama kız kardeşime yaptığını da gördüm. 20 yaşlarımda iken bir sabah uyandım, koridordan ayak sesi geldiğini duydum. Yine bana geliyor zannettim. Ayak sesleri kesildi, odadan çıkıp nereye gitti diye baktım. Kardeşimin odasına girmiş, ağzını kapatmış halde tacizde bulunduğunu gördüm.

"Annemi de erkeklere pazarlıyormuş"

Beynimden vurulmuşa döndüm. Bunların hepsi yeni ortaya çıktı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Çok fazla mağdur var, çok fazla şikayetçi var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Annemi hep dövüyordu ama sonradan öğrendik ki annemi erkeklere pazarlıyormuş. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz."

"Annemin, ablamın gözlerinin içine bakamıyordum"

Kız kardeşlerden S.D. (30) de, "Bu yaşıma kadar evlenemedim, hep erkeklerden kaçtım. İki defa intihar girişiminde bulundum. Ben de sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş. Annemin, ablamın gözlerinin içine bakamıyordum, utanıyordum. Annemi erkeklere pazarlamış" dedi.

Mersin Kadın Platformu: Salih Dayan tehditlerine devam ediyor

Mersin Kadın Platformu adına konuşan Bahar Şofer ise şunları söyledi: "Salih Dayan isimli şahsın 3 kızını uzun yıllar boyunca çocukluklarından beri istismar ettiği iddiaları vardı. Daha önceden de babaları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ileten kız kardeşler yine bu şikayetin sonuçsuz kalmasından, etkin bir soruşturma yürütülmemesinden kaygılılar.

Şu anda ifadesi alınıp serbest bırakılan Salih Dayan, tehditlerine devam etmekte, kız kardeşlerin şikayetlerini geri alması için baskı yapmaya devam etmektedir."

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