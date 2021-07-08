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Üç Örgütten Hükümete Çağrı: Yeni Salgın Tehlikesine Karşı Gerekli Önlemler Zamanında Alınmalıdır

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"Covid-19 virüsünün daha tehlikeli bir varyantı olan Delta varyantına rastlandığına ilişkin bulgular tarafımızdan endişe ile izlenmektedir"
Üç Örgütten Hükümete Çağrı: Yeni Salgın Tehlikesine Karşı Gerekli Önlemler Zamanında Alınmalıdır

Basın Açıklaması

Son haftalarda KKTC görülen Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte Covid-19 virüsünün daha tehlikeli bir varyantı olan Delta varyantına rastlandığına ilişkin bulgular tarafımızdan endişe ile izlenmektedir.

Mart-2020 tarihinden bu yana yaşanan salgın sürecinde ekonominin yaşadığı sıkıntılar dikkate alındığı zaman KKTC ekonomisinin yeni bir kapanmayı kaldıramayacağı, özel sektör işletmelerinin tamamen çökeceği ve çalışanların ciddi bir açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı açıktır. Delta varyantı ile ortaya çıkan tehlikenin önlenebilmesi için alınacak tedbirlerde geç kalınması veya bu tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olmaması ve kapanmanın yeniden gündeme getirilmesi halinde, ne işletmelerimizin ne de devletin insanlarımızı koruyacak mali kaynaklara sahip olmadığını hepimiz biliyoruz. Yeni bir salgın dalgasının engellenememesi, ülkemizin başlıca gelir kaynağı olan turizm hareketlerini de tam anlamı ile önleyecek; özellikle Eylül ayından itibaren ülkemize gelmesini umut ettiğimiz öğrecilerin gelişini de riskli hale getirecektir. Bu olumsuz gelişmelerin önlenebilmesi için hükümetin yeni salgın tehlikesini önleyecek tedbirleri zamanında alması ve bu tedbirlerin uygulanmasını ciddi şekilde denetlenmesi gerekmektedir.

Salgının etkisini artırmasına karşı uygulanabilecek önlemlerin, insanlar arasındaki yakın teması bütünüyle ortadan kaldıracak ve zorunlu temasları minimize edecek şekilde olması gerektiğini öğrendiğimize göre hükümet, elindeki verileri de değerlendirerek ilgili alanlarda bu koşulları sağlayacak kararları almakta cesaretli davranmak zorundadır.

Bu önlemlerden zarar görmesi muhtemel işletmelere ve yurttaşlarımıza sahip çıkmak ise toplumsal bir görevdir. Hükümetin, bu görevin yerine getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması halinde halkımızın bu düzenlemelere gönülbirliği ile sahip çıkacağına olan inancımız ise tamdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

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