“Üç Ressam Üç Ritim” sergisi açıldı… Sergide üç farklı eğilimde olan sanatçılar Ümit İnatçı, Emin Çizenel ve İsmet Değirmenci’nin eserleri sergileniyor…

Sergisinin açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta ilk konuşmayı Emin Çizenel yaptı.

Çizenel, 3 farklı eğilimde olan sanatçının ortak paydada buluştuklarını ve ritim kavramı üzerinde yakın çekişmelerin sergilendiğini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında, her üç sanatçıyla aynı topraklarda yaşıyor olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Özellikle plastik sanatlar alanında KKTC’de dünyadakilerle yarışabilecek sanatçılar yetiştiğini dile getiren Başbakan Erhürman, “Ben de onların eserlerini görünce umut doluyorum” dedi.

Başbakan, Artık KKTC’de bir modern sanatlar müzesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yar alan“Üç Ressam Üç Ritim” sergisi 30 Nisan Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.