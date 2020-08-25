  • BIST 1.092
  • Altın 456,227
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7163
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Üç Rum Sahte PCR Belgesi İle Güney Kıbrıs'a Geçmeye Çalıştı

» »
3 Rum’un, 19 Ağustos’ta, sahte PCR belgesi ile Akyar geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıkları; ancak belgenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine Rum polisi ile SBA polisi işbirliğinde tutuklandıkları bildirildi.
Üç Rum Sahte PCR Belgesi İle Güney Kıbrıs'a Geçmeye Çalıştı

3 Rum’un, 19 Ağustos’ta, sahte PCR belgesi ile Akyar geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıkları; ancak belgenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine Rum polisi ile SBA polisi işbirliğinde tutuklandıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, yaşları 52 olan bir çift ile 51 yaşındaki kardeşlerinin, 19 Ağustos günü gece yarısından sonra Akyar geçiş kapısına gelerek SBA polisine PCR belgesi gösterdiklerini; SBA polisinin testin sahte olduğundan şüphelendiğini ve Rum polisiyle işbirliği içerisinde olayın araştırıldığını yazdı.

Belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu şahısların evlerinde arama yapıldığını ve birçok delil toplandığını kaydeden gazete, şahısların “Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi”ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde beşer günlük tutukluluk emri verildiğini belirtti.

Haberde, şahıslardan birinin pozitif vakaların tedavi edildiği merkez olan referans hastanesinde ambulans şoförü olarak çalıştığı ifade edilirken, sahte PCR belgesinin nasıl ve nereden temin edildiğine dair detay verilmedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman Alayköylü gençlerle buluştu25 Ağustos 2020 Salı 17:50
  • KTMMOB Başkanı: “Pandemi hastanemiz dere yatağı üzerine yapılmak üzere”25 Ağustos 2020 Salı 17:36
  • Haspolat Sanayi bölgesinde mobilya atölyesinde yangın…25 Ağustos 2020 Salı 17:04
  • Bakanlar Kurulu sona erdi25 Ağustos 2020 Salı 17:03
  • Erkut Şahali:Maraş alt yapısıyla, üst yapısıyla yok olmuş bir yerdir25 Ağustos 2020 Salı 16:59
  • Çavuşoğlu:Öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancım, tamdır25 Ağustos 2020 Salı 16:56
  • Akıncı, Lefke Bölgesini Ziyaret Etti25 Ağustos 2020 Salı 16:32
  • Halkın Partisi Genel Sekreteri Rogers: “Daha geç olmadan karantina uygulamasına geçilmelidir”25 Ağustos 2020 Salı 15:50
  • Aşağı Cengizköy’de Yarın 6 Saatlık Elektrik Kesintisi25 Ağustos 2020 Salı 15:49
  • “Öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancım, tamdır”25 Ağustos 2020 Salı 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti