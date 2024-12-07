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ÜÇ ŞEHİRDE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta Yüzlerce Sürücüye Yasal İşlem Yapıldı
ÜÇ ŞEHİRDE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

06 Aralık 2024 tarihinde, saat 20:00-24:00 arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta polis ekipleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde birçok işletme, halka açık alan ve kumarhane kontrol edilirken, trafik ekipleri de yüzlerce araç sürücüsünü inceledi.

Gazimağusa’da Denetimler:

  • Eğlence mekanları, kafeler ve diğer alanlarda yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.
  • Kumarhanelerde kumar oynamaları yasak olan 20 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
  • Trafik denetimlerinde 980 araç kontrol edilirken, 355 sürücüye çeşitli trafik suçlarından işlem yapıldı.

Girne’de Denetimler:

  • İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı.
  • Kumarhanelerde yasaklı 34 kişi tespit edilerek işlem yapıldı.
  • Trafikte 2,352 araç kontrol edildi. 252 sürücü çeşitli ihlallerden dolayı rapor edilirken, 19 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta Denetimler:

  • Kontrol edilen işletmelerde olumsuzluk tespit edilmedi.
  • Trafikte 982 araç kontrol edilerek 110 sürücüye çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Polis, bu denetimlerin kamu düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla sürdürüleceğini bildirdi

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