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Üç sendikadan bakanlığa yarına kadar süre!

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Kamuda örgütlü üç sendika Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Kam adına ortak açıklama yapan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yarın mesai
Üç sendikadan bakanlığa yarına kadar süre!

i bitimine kadar süre verdi.

Serdaroğlu, “Partizanca tutumlar nedeniyle oluşan personel kaybı giderilmez ise Perşembe günü Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen olarak tam gün uyarı grevine gideceğiz” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde ciddi bir sıkıntı olduğuna değinen Serdaroğlu, yaşanan yoğunluk ve iş yükü nedeniyle vatandaşın saatlerce beklemek zorunda kaldığını, bu yüzden personel ile sık sık karşı karşıya geldiğini belirtti. Yapmış oldukları tüm girişimlere rağmen daireden alınan personelin yerine başka personel konulmadığını da dile getiren Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet artık bu siyasi alımlardan, kamu kurumları arasında personel kaydırmaktan vazgeçmeli. Bu partizanca tutum nedeniyle şu anda Lefkoşa Trafik Dairesi’nde başta vezne bölümü olmak üzere büyük yoğunluk yaşanıyor. Vatandaş bu çileye mahkum edilemez.
Üç sendika olarak Çarşamba gününe kadar personel eksikliğinin giderilmesi için bakanlığa süre veriyoruz. Bu yapılmazsa Perşembe günü tam gün uyarı grevine gideceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

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