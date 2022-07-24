ÜÇ Sendikadan ESSA Eylemine destek

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Lefkoşa’nın güneyindeki İngiliz Okulu’nda örgütlü Personel Sendikası ESSA’nın 25 Temmuz Pazartesi günü (YARIN) 08:15’de düzenleyeceği eyleme destek belirti.

Üç sendika adına basın açıklaması KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından hazırlandı. Maviş, “Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Güney Lefkoşa İngiliz Okulunda örgütlüPersonel Sendikası (ESSA) Sendika Başkanı ve Yöneticilerine yönelik yürütülen disiplin kovuşturmasının ileriye taşınarak üç kadın sendikacının işten atılmaları kararının üretilmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Maviş, Toplu İş Sözleşmesi’ne, İLO kurallarına, Avrupa Birliği Sözleşmesi ve ilkelerine aykırı olarak örgütlenme hakkını ortadan kaldıracak, öğretmenleri düşünceleri yüzünden cezalandıracak bu adımın okul yönetimi açısından utanç olduğunu ifade ederek, okulun kapalı olduğu bir dönemde konunu n ileriye taşınmasının adaletsiz olduğunu söyledi.

Okul Yönetim Kurulu’nu atayan Sn. Anastasiadis’ten 29 Haziran günü yazılı randevu talebinde bulunduklarını, 14 Temmuz’da randevu taleplerini hatırlattıklarını, fakat sendikalara olumlu veyaolumsuz geri dönüt verilmediğini ifade ederek, sorunun çözümü ile ilgili tüm sendikaların oluşturacağı uzlaşı yolunun görmezden gelindiğini belirtti.

Maviş, ESSA’nın sendikal faaliyette bulunma hakkına, örgütlenme hakkına saygı duyulması gerektiğini belirterek, başkan dahil üç kadın sendikacının işten atılması için üretilen kararın durdurulması gerektiğini söyledi.

Maviş, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Lefkoşa’nın güneyindeki İngiliz Okulu’nda örgütlü Personel Sendikası ‘nın (ESSA) 25 Temmuz Pazartesi günü (YARIN) 08:15’de düzenleyeceği eyleme destek vereceğini belirtti.